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    «Ливерпуль» будет отклонять любые предложения по Салаху

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    «Ливерпуль» не собирается расставаться с египетским форвардом Мохамедом Салахом в летнее межсезонье.

    Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» не продаст Салаха ни при каких обстоятельствах. Руководство «красных» намерено отклонять любые предложения по египтянину, который попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны».

    «Клуб даже не будет устанавливать цену на Салаха», — отмечает издание.

    Отметим, что у Салаха остается еще четыре года по контракту с «Ливерпулем», который был подписан прошлым летом.

    Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»

    В текущем сезоне египетский нападающий забил 28 голов в 30 матчах английской Премьер-лиги.

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