«Ливерпуль» будет отклонять любые предложения по Салаху

не собирается расставаться с египетским форвардомв летнее межсезонье.

Как сообщает The Telegraph, «Ливерпуль» не продаст Салаха ни при каких обстоятельствах. Руководство «красных» намерено отклонять любые предложения по египтянину, который попал в сферу интересов «Реала» и «Барселоны».

«Клуб даже не будет устанавливать цену на Салаха», — отмечает издание.

Отметим, что у Салаха остается еще четыре года по контракту с «Ливерпулем», который был подписан прошлым летом.

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В текущем сезоне египетский нападающий забил 28 голов в 30 матчах английской Премьер-лиги.