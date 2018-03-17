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    Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»

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    Мохамед Салах
    На фото:Мохамед Салах
    В матче 31-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Уотфорд» и одержал разгромную победу.

    Подопечные Юргена Клоппа забили в ворота соперника пять безответных мячей — 5:0.

    Четыре гола на свой счет записал Мохамед Салах, еще один мяч забил Роберто Фирмино.

    Отметим, что на счету Салаха теперь 28 голов в 30 встречах АПЛ в этом сезоне. Египтянин вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров.

    После своего матча «Ливерпуль» набрал 63 очка и обошел «Тоттенхэм», выйдя на третье место в таблице. «Уотфорд», имея в активе 36 очков, идет одиннадцатым.

    Чемпионат Англии. 31-й тур
    «Ливерпуль» – «Уотфорд» – 5:0 (2:0)
    Голы: Салах, 4 (1:0). Салах, 43 (2:0). Роберту Фирмину, 49 (3:0). Салах, 77 (4:0). Салах, 85 (5:0).«Ливерпуль»: Кариус, Матип, ван Дейк, Робертсон, Гомез, Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 71), Хендерсон, Эмре Джан (Милнер, 27), Роберту Фирмину (Ингс, 79), Салах, Мане.«Уотфорд»: Карнезис, Мариаппа, Предль, Бритос (Янмат, 81), Кико Фемения, Холевас, Капуэ, Перейра, Дукуре, Дини (Окака Чука, 70), Ришарлисон (Хьюз, 65).Предупреждение: Гомез, 52.
    «Ливерпуль» будет точнее и «суше»«Ливерпуль» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на 31-й тур английской Премьер-лиги 17 марта
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