Покер Салаха позволил «Ливерпулю» разгромить «Уотфорд»

В матче 31-го тура английской Премьер-лигипринимали одержал разгромную победу.

Подопечные Юргена Клоппа забили в ворота соперника пять безответных мячей — 5:0.

Четыре гола на свой счет записал Мохамед Салах, еще один мяч забил Роберто Фирмино.

Отметим, что на счету Салаха теперь 28 голов в 30 встречах АПЛ в этом сезоне. Египтянин вышел на чистое первое место в гонке бомбардиров.

После своего матча «Ливерпуль» набрал 63 очка и обошел «Тоттенхэм», выйдя на третье место в таблице. «Уотфорд», имея в активе 36 очков, идет одиннадцатым.