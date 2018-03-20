Слуцкий: В Англии тренер – босс, в России – физрук

Бывший главный тренер «Халл Сити»рассказал о работе в Англии.

Российский специалист возглавил «тигров» прошлым летом и был уволен в начале минувшего декабря. Под его руководством команда в 20 матчах Чемпионшипа одержала 4 победы и 9 раз проиграла при 7 ничьих.

«Полгода жил в Англии, учился в лучшей школе английского языка в мире. Там занимаются 8 часов в день с преподавателем. Отбирают все гаджеты, если хочешь с кем-то поговорить, то ты вынужден это сделать, других вариантов нет. Для меня сделали специальный курс, был специальный футбольный язык. На каком-то этапе было очень сложно.

Если Англия родина футбола, то у нас родина альтернативного футбола. Там игроки будут бегать 20 часов, если им сказать это. Для них тренер — вершина, босс. Можно было проводить на них опыты — все делали. Там с этим проще, для них тренер — очень уважаемый человек, для наших игроков — физрук. Очень высокий уровень уважения, отношения к тебе, выполнения вещей.

Стоило мне прийти на ярмарку в Халле, для них это было событие. Когда меня уволили — недолго музыка играла — все люди, которые сидели в кафе, высыпали. Без проклятий и тумаков. Эти "страшные английские болельщики" оказались душками. До сих пор много теплых слов получаю от них. Для них было важно слово "энджой".

Мы проиграли "Бристолю". Вели 2:0, проиграли 2:3. Они мне говорили: "Спасибо за игру". Я сказал: "Мы же проиграли вчера". Они говорят: "Да, но вы доставили нам удовольствие".

Для них важно получить эмоции от матча, кучу голов.

Там все делается для зрителей. Если делаешь пару передач поперек, им не нравится, ты обязан пойти в атаку. Только в Англии я видел такое, что, если команда ведет 2:1, она все равно в концовке идет в атаку», — сказал Слуцкий в эфире программы «Вечерний Ургант».