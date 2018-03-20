Роналду расспрашивал Сколари о Китае

Экс-тренер китайскогозаявил, что форвардрасспрашивал его о Китае.

«О жизни в Китае меня спрашивал Роналду. Почему бы не увидеть Криштиану там? Я дал бы лучшие рекомендации», — цитирует Сколари «Спорт-Экспресс» со ссылкой на A Bola.

«Нужно понимать, что Китай для разных игроков воспринимается различным образом. У Криштиану есть свой бренд, вокруг него целая индустрия. А Китай — огромный рынок. Поэтому если есть такая возможность, нужно ехать в Китай», — также отметил бразильский тренер.

Напомним, Сколари покинул «Гуанчжоу Эвергранд» в конце 2017 года после трех лет работы с клубом.

Под руководством Сколари Роналду играл в сборной Португалии, которую бразилец возглавлял с 2003 по 2008 годы.