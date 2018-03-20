Гранат: И без Неймара у Бразилии достаточно классных футболистов

Защитникподелился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей национальной команды.

Гранат заявил, что отсутствие Неймара у сборной Бразилии будет для России плюсом.

«Отсутствие Неймара на подготовке не сказывается. То, что его не будет, для нас плюс, но и без него достаточно высококлассных футболистов.

Защищаться будет одинаково непросто против Франции и Бразилии. Они обе импонируют мне комбинационным быстрым футболом. Пока моделирования игры с бразильцами нет, рассчитываем на себя и наигрываем связи. Все ждут первого матча», — приводит слова Граната «Р-Спорт».

«Подготовка идет полным ходом, тренировки и их интенсивность набирают обороты. После травмы Виктора Васина и Георгия Джикии давление пока не ощущается ближе. С тактической точки зрения ничего не изменилось, мне привычно играть в три защитника. Никаких проблем нет», — также отметил защитник.

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Напомним, против Бразилии Россия сыграет 23 марта, а против Франции — 27 марта.