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    Топ-5 самых умных футболистов

    По исследованию Каролинского института в Стокгольме, футболисты входят в 2% самых умных людей

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    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард
    These Football Times
    Также шведские ученые обнаружили, что более умные футболисты забивают больше голов. Представляем Вам топ-5 самых умных бывших и действующих футболистов.

    5. Гудни Бергссон

    Начало карьеры в «Тоттенхэме» не задалось. Поэтому Гудни начал обучаться адвокатуре. Но судьба всегда дает второй шанс: тогдашний менеджер «Болтона» Брюс Риок предложил исландцу еще немножко побегать, только уже за его команду. Бергссон согласился. И не зря – уже в следующем сезоне он стал настоящим лидером «странников».

    Гудни Бергссон
    Фото: 433.pressan.is
    Награда за усилия не заставила себя ждать – Риок назначил умнющего защитника капитаном. Трижды подымался с клубом в элиту, где в эндшпиле своей карьеры помог ей закрепиться. Но Гудни не забывал и об учебе — он все-таки получил юридическое образование.

    Закреплял полученные знания в собственной адвокатской конторе пока сердце вновь не заскучало по футболу. Так, Гудни Бергссон стал председателем Федерации футбола Исландии.

    4. Иан Дауи

    «Космический» парень. До начала футбольной карьеры получил диплом магистра по космическому машиностроению в Университете Хартфоршира.

    Иан Дауи
    Фото: VICE Sports
    Изначально футбол был лишь увлечением Дауи, которое помогало отвлекаться от напряженной работы в «Бритиш Аэроспейс». Но благодаря своему брату, который настоял на продолжении футбольной карьеры, Иан не стал известным аэроконструктором.

    3. Недум Онуоха

    Единственный действующий футболист нашего топа. Недум сейчас бегает за «Куинз Парк Рейнджерс». С рождения в голове англичанина нигерийского происхождения были две страсти: футбол и учеба. Одно другому не мешало – молодой парень успевал все совмещать.

    Таких, как Недум, в школе называют «заучками». Практически все оценки в аттестате средней школы (восемь предметов) – «пятерки». Мнение большинства умного футболиста не интересовало, и он продолжил «пахать» в университете.

    Недум Онуоха
    Фото: Goal.com
    Старания даром не пропали — в дипломе красуются пятерки по математике, коммерции и информационным технологиям. Стюарт Пирс, тогдашний тренер «Ман Сити», подшучивал над защитником, рассказывая о его «потасовках» с атомами.

    2. Фрэнк Лэмпард

    Даже самые преданные фанаты «Челси» не все знают о легенде «аристократов» Фрэнке Лэмпарде. Его карьера и показатели резонируют в такт проведенному шведскому исследованию. Ведь полузащитник был довольно результативным игроком. За всю клубную карьеру Фрэнк забил 259 голов.

    Фрэнк Лэмпард
    Фото: Study International
    Но англичанина можно уважать не только за спортивные достижения. Не зря в бытность игроком партнеры Лэмпарда называли его «профессором»: в «Челси» проводили один из тестов IQ для определения футболистов, склонных к травмам головы.

    Во время исследования Фрэнк смог набрать больше 150 баллов. Такой результат наблюдался в то время только у 0,1% англичан. Стоит ли добавлять, что Лэмпард заканчивал Брэнтвудскую школу Эссекса с «пятерками» по всем предметам?

    1. Кларк Карлайл

    38-летний англичанин начинал свой интеллектуальный путь со Стаффордширского университета. Специальность он также выбирал неслучайно – профессия спортивного журналиста привлекала Кларка «близостью темы» и необходимостью постоянно развиваться.

    Кларк Карлайл
    Фото: Sky News
    Пик интеллектуального признания пришелся на 2002 год, когда на телевизионном шоу тогдашний футболист «Куинз Парк Рейнджерс» был неофициально признан самым умным футболистом в Британии.
    Через восемь лет, в 2010-м, он подтвердил свое реноме в интеллектуальной игре «Countdown».

    Игра состояла в оперировании цифрами и буквами. Карлайлу удалось обыграть действующего чемпиона Англии Адама Геста буквально в одну калитку – 89:55. Кларк также работал председателем в Футбольной Ассоциации Англии и был главой Ассоциации профессиональных футболистов своей страны.

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