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    Камболов надеется сыграть на ЧМ-2018, несмотря на историю с допингом

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    Руслан Камболов
    На фото:Руслан Камболов
    Полузащитник «Рубина» Руслан Камболов надеется сыграть на чемпионате мира-2018 за сборную России, несмотря на расследование Международной федерации футбола (ФИФА), связанного с возможным нарушением игроком антидопинговых правил.

    В январе 2018-го СМИ сообщали, что ФИФА начала расследование в отношении игрока «Рубина».

    «Этим вопросом занимаются юристы клуба, они говорят, что идет конструктивное общение с ФИФА. Мое же дело – играть, доказывать, что я достоин места в сборной.

    Конечно, я надеюсь, что ничего страшного не произойдет, эта ситуация разрешится и весь негатив останется в стороне. Мне очень хочется сыграть на чемпионате мира. Я работаю, тренируюсь и особенно не вникаю в этот вопрос. Надежда попасть на чемпионат мира, конечно, есть», — цитирует хавбека «Р-Спорт».

    Камболов был в заявке сборной России на Кубке конфедераций-2017, но не провел на турнире ни одного матча.

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