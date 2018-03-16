Камболов надеется сыграть на ЧМ-2018, несмотря на историю с допингом

Полузащитник «Рубина»надеется сыграть на чемпионате мира-2018 за сборную России, несмотря на расследование Международной федерации футбола (ФИФА), связанного с возможным нарушением игроком антидопинговых правил.

В январе 2018-го СМИ сообщали, что ФИФА начала расследование в отношении игрока «Рубина».

«Этим вопросом занимаются юристы клуба, они говорят, что идет конструктивное общение с ФИФА. Мое же дело – играть, доказывать, что я достоин места в сборной.

Конечно, я надеюсь, что ничего страшного не произойдет, эта ситуация разрешится и весь негатив останется в стороне. Мне очень хочется сыграть на чемпионате мира. Я работаю, тренируюсь и особенно не вникаю в этот вопрос. Надежда попасть на чемпионат мира, конечно, есть», — цитирует хавбека «Р-Спорт».

Камболов был в заявке сборной России на Кубке конфедераций-2017, но не провел на турнире ни одного матча.