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    «Арсенал» вышел в четвертьфинал ЛЕ, второй раз обыграв «Милан»

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    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Лондонский «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Миланом» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

    Счет в матче на 35-й минуте открыли миланцы. Хакан Чалханоглу получил мяч у края чужой штрафной и без сопротивления выстрелил в дальний угол, Оспина не дотянулся.

    Спустя три минуты в ворота итальянцев был назначен пенальти — Дэнни Уэлбек выскочил на проникающий пас Мхитаряна и упал после касания Родригеса. Сам пострадавший с «точки» поразил ворота.

    На 71-й минуте Гранит Джака получил мяч перед штрафной и спокойно пробил в ближний угол, удар получился настолько сильным, что Доннарумма отбил мяч в свои же ворота.

    А на 86-й минуте Уилшир подрезал мяч во вратарскую «Милана», откуда головой пробил Рэмси, но Доннарумма среагировал, отбив мяч прямо на Дэнни Уэлбека, которому не составило труда сыграть на добивании.

    Первый матч закончился выездной победой английского клуба со счетом 2:0 и по сумме двух матчей он вышел в четвертьфинал.

    Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матч
    «Арсенал» (Англия) — «Милан» (Италия) — 3:1 (1:1)
    Голы: Хакан Чалханоглу, 35 (0:1). Уэлбек, 39 — с пенальти (1:1). Джака, 71 (2:1). Уэлбек, 86 (3:1). «Арсенал»: Оспина, Монреаль, Мустафи, Косьельни (Чемберс, 11), Бельерин, Езил (Колашинац, 79), Рэмси, Уилшир, Мхитарян (Эль-Ненни, 69), Джака, Уэлбек.«Милан»: Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Романьоли, Монтоливо, Хакан Чалханоглу (Бонавентура, 70), Кессье (Локателли, 79), Борини, Сусо, Андре Силва, Кутроне (Калинич, 67).Предупреждения: Романьоли, 39. Доннарумма, 39. Хакан Чалханоглу, 40. Борини, 42. Монреаль, 45+2. Сусо, 61.
    Три «в»: верим в Венгера«Арсенал» — «Милан». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы 15 марта
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