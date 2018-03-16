«Арсенал» вышел в четвертьфинал ЛЕ, второй раз обыграв «Милан»

Лондонскийодержал домашнюю победу над(3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Счет в матче на 35-й минуте открыли миланцы. Хакан Чалханоглу получил мяч у края чужой штрафной и без сопротивления выстрелил в дальний угол, Оспина не дотянулся.

Спустя три минуты в ворота итальянцев был назначен пенальти — Дэнни Уэлбек выскочил на проникающий пас Мхитаряна и упал после касания Родригеса. Сам пострадавший с «точки» поразил ворота.

На 71-й минуте Гранит Джака получил мяч перед штрафной и спокойно пробил в ближний угол, удар получился настолько сильным, что Доннарумма отбил мяч в свои же ворота.

А на 86-й минуте Уилшир подрезал мяч во вратарскую «Милана», откуда головой пробил Рэмси, но Доннарумма среагировал, отбив мяч прямо на Дэнни Уэлбека, которому не составило труда сыграть на добивании.

Первый матч закончился выездной победой английского клуба со счетом 2:0 и по сумме двух матчей он вышел в четвертьфинал.