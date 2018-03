Пресс-служба лондонскогосообщила о жестоком обращением по отношению к своим болельщикам со стороны полиции Каталонии после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с

Фанаты вступили в конфликт во время выхода со стадиона, после чего правоохранители применили силу. По сообщениям очевидцев, полицейские выборочно хватали болельщиков и избивали их дубинками.

Отмечается, что «Челси» выразил намерение подать жалобу после данного инцидента.

This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik