ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лапочкин: В Саудовской Аравии не очень верят в сборную на ЧМ-2018

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная России Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Лапочкин
    На фото:Сергей Лапочкин
    Российский арбитр Сергей Лапочкин поделился впечатлениями от работы в матче чемпионата Саудовской Аравии, где он обслуживал матч между «Аль-Кадисией» и «Аль-Ахли».

    «Судейский комитет Саудовской Аравии выслал приглашение. Я разговаривал с Сергеем Ивановым. Он рассказал, как они питались, как одевались, где жили, так что я знал, что и как.

    Поразило меня то, что там неплохой футбол, может, не такой качественный, но очень быстрый. Все бегут вперед. Отобрали мяч — вперед отдали. Выполняют большой объем работы. В целом все достойно.

    Есть ли шансы у саудитов в матче с нашей сборной? Мне сложно судить, в том матче, который мы обслуживали, был только один игрок из сборной.

    Местные арбитры не очень верят в свою сборную. Но они говорят, что не верили, что команда вообще попадет на чемпионат мира», — сказал Лапочкин в эфире канала «Наш футбол».

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • 13/03
    • Точные сроки восстановления Джикии станут известны 27 марта
  • 13/03
    • Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»
  • 12/03
    • Блаттер намерен приехать на ЧМ-2018
  • 12/03
    • Джикия пока не думает о ЧМ-2018
  • 12/03
    • Слуцкий подписал контракт с «Витессом»
  • 12/03
    • Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии будут готовы к апрелю
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Тео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фотоФранческо ТоттиИз Рима с любовью: Тотти завершил игровую карьеруРеакция СМИ на уход легендарного форвардаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летПрезентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?КакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»
    Подробный разбор
  • Практически чемпионы. «Локомотив» сделал еще один шаг к титулу
  • Обзор СМИ после победы лидера чемпионата России в Екатеринбурге
    •
  • Трансферный дайджест. 6-12 марта
  • Завершит ли карьеру лидер «Лестера», кому нужен защитник «Барселоны», за кем следит Юрген Клопп и другие трансферные новости последних дней
    •
  • Моуринью нужно спешить с настоящими успехами «МЮ»
  • Все идет по плану сеу Жозе?
    •
  • Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини
  • Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания
    •
  • «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня
  • Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы
    •
  • ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне
  • Реакция СМИ на крупную победу ЦСКА в Грозном
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Сила хозяев и первых минут
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
  • 1,74
    •
  • Сок и Лопес покажут неуступчивый теннис
  • Джек Сок — Фелисиано Лопес. Прогноз и ставки на теннисный матч 14 марта
  • 1,84
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 22:47
    • Селюк: Манчини хотел пригласить Яя Туре в «Зенит», но в клубе не дали
  • 22:29
    • Дюрица: Семин вернулся, и «Локомотив» сразу заиграл
  • 22:00
    • «Рома» и «Шахтёр» огласили стартовые составы
  • 21:47
    • Погба остался в запасе «МЮ» на матч с «Севильей»
  • С пистолетом наголо
  • Как российский владелец греческого ПАОК с пистолетом за судьей гонялся
    • 21:37
  • 20:56
    • Вальверде: Нам нужно пристально следить за Виллианом
  • Слуцкий — в «Витессе». Самый очевидный вариант и подготовка к «Челси»
  • Пресса и комментарии о новом зарубежном этапе карьеры российского тренера
    • 20:38
  • 19:14
    • Назначены арбитры на матчи 23-го тура РФПЛ
  • 19:00
    • Гюнеш: Против «Баварии» поставим всех лучших
  • 18:48
    • Куадрадо может пропустить остаток сезона
  • Топ-5 подрастающих звезд Серии А
  • Средний возраст стартовых составов команд итальянского чемпионата почти равен 27 годам. Пора дать дорогу молодым
    • 18:28
  • 18:20
    • «Боруссия» продлила контракт с защитником
  • 18:00
    • В Марселе предъявили обвинения двум болельщикам «Спартака»
  • 17:46
    • Два форварда «Атлетико» не сыграют против «Локомотива»
  • 17:27
    • Президент греческой Суперлиги: Приостановка чемпионата ничего не даст
  • Вождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье Дрогба
  • Легендарный нападающий повесит бутсы на гвоздь
    • 17:09
  • 17:02
    • Бартомеу недоволен реакцией звезд «Барселоны» на возможное возвращение Неймара
  • 16:42
    • Кака побывал на экскурсии на стадионе «Санкт-Петербург»
  • «Манчестер Сити» охотится на две сотни
  • Реакция прессы на матч «Сток» — «Манчестер Сити»
    • 16:10
  • 16:05
    • Саввиди извинился за свое поведение в матче чемпионата Греции
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус