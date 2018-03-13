Лапочкин: В Саудовской Аравии не очень верят в сборную на ЧМ-2018

Российский арбитрподелился впечатлениями от работы в матче чемпионата Саудовской Аравии, где он обслуживал матч между

«Судейский комитет Саудовской Аравии выслал приглашение. Я разговаривал с Сергеем Ивановым. Он рассказал, как они питались, как одевались, где жили, так что я знал, что и как.

Поразило меня то, что там неплохой футбол, может, не такой качественный, но очень быстрый. Все бегут вперед. Отобрали мяч — вперед отдали. Выполняют большой объем работы. В целом все достойно.

Есть ли шансы у саудитов в матче с нашей сборной? Мне сложно судить, в том матче, который мы обслуживали, был только один игрок из сборной.

Местные арбитры не очень верят в свою сборную. Но они говорят, что не верили, что команда вообще попадет на чемпионат мира», — сказал Лапочкин в эфире канала «Наш футбол».