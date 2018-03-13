Ханни: Когда играл за «Мехелен», мной интересовались «Локо» и «Динамо»

Полузащитник «Спартака», перешедший в московский клуб из, сообщил, что мог оказаться в РФПЛ два года назад, когда выступал за бельгийский

«Отправляясь в новую страну, я, естественно, задавался вопросами о том, как там живется, и наводил справки.

Это было и перед тем, как обосноваться в Турции, а потом в Бельгии. Россия не стала исключением. Ни больше, ни меньше.

Обращался за консультацией к футболистам, которые играли в России. Например, к своему другу Вильяму Венкёру, с которым мы выступали вместе за "Нант" и который затем защищал цвета московского "Динамо".

Знал, что Россия — огромная страна и мировая держава, что здесь весьма холодный климат, что зимой в чемпионате большая пауза.

Сбором информации я занялся ещё два года назад, когда были кое-какие контакты с российскими клубами.

Когда играл за "Мехелен", мною интересовались "Динамо" и "Локомотив". Но я предпочёл перейти в "Андерлехт" в тот момент», — приводит Bobsoccer слова Ханни.