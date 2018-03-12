Лапочкин: У нас перед игрой проверяют номера, а в Саудовской Аравии бороды

Арбитррассказал о работе на матче чемпионата Саудовской Аравии.

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«Я и мои ассистенты незадолго до отъезда получили письмо, где нам все четко расписали: шорты с собой не брать, по улице в них не ходить, желательно надевать длинный рукав. Мы понимали, куда едем, поэтому там у нас никаких проблем не было. А несколько лет назад, когда наши ребята тоже там судили, им еще приносили листочек бумаги с картинками прямо в судейскую. Какие бороды можно, прически. Если в России мы перед игрой проверяем экипировку и номера, то там еще смотрели, какая у футболиста борода и прическа. Сейчас такого не было.

Как болеют в Саудовской Аравии? Кричат, в бубен стучат, в барабаны. Перед игрой был забавный момент, когда команды вышли на поле, построились, поприветствовали друг друга. А тут болельщики "Аль-Ахли" набросали на поле очень много рулонов бумаги, как, знаете, чеки раньше сворачивали. Пришлось задержать игру, чтобы все убрать. Самое интересное, что этим занимались не стюарды, а сами футболисты хозяев. Я себе в России слабо могу такую картину представить, да и вообще где-либо еще», — цитирует арбитра «Чемпионат».