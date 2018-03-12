ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Лапочкин не назвал бы неожиданностью свое приглашение в Саудовскую Аравию

    Футбол России
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Сергей Лапочкин
    На фото:Сергей Лапочкин
    Арбитр Сергей Лапочкин поделился эмоциями от работы на матче чемпионата Саудовской Аравии.

    «У Марка Клаттенбурга, который возглавляет департамент судейства Саудовской Аравии, очень хорошие отношения с нашим Леонидом Сергеевичем Калошиным. Это, кстати, уже не первый случай в этом году.

    До нас в январе туда ездил Алексей Еськов со своей бригадой, на прошлой неделе там же был Сергей Иванов. Нельзя сказать, что приглашение стало неожиданностью. Более того, тут очень интересно устроен чемпионат. До десятого тура судили только местные судьи, а после – только иностранцы. Сами себе не верят, видимо.

    Российский арбитр будет судить матч чемпионата Саудовской Аравии

    Я созванивался с Сережей Ивановым. Он судил матч "Аль-Кадисия" на выезде, команды, на игре которой предстояло работать и мне. Рассказал, как они играют, про то, какая должна быть форма одежды, в чем ехать на стадион, в чем ходить по улице и в рестораны, потому что именно в этой стране это совсем не мелочи. Сережа очень сильно помог мне советами», — приводит слова Лапочкина «Чемпионат».

    Потеряет ли «Локомотив» очки в Екатеринбурге?«Урал» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч 22-го тура чемпионата России по футболу 12 марта
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини
  • Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания
    •
  • «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня
  • Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы
    •
  • 12/03
    • Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии будут готовы к апрелю
  • 12/03
    • Блаттер намерен приехать на ЧМ-2018
  • 12/03
    • ЦСКА не мог вылететь из Грозного из-за ложного звонка о минировании
  • 12/03
    • Джикия пока не думает о ЧМ-2018
  • 11/03
    • «Спартак» вырвал победу у «СКА-Хабаровска»
  • 11/03
    • ЦСКА не вылетел из Грозного из-за угрозы теракта
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Алекс Окслейд-Чемберлен 27 августа сыграл за «Арсенал», а уже 31 августа перешел в «Ливерпуль»Моуринью и Гвардиола против большинства. Что случилось в Англии?В АПЛ решили перенести трансферный дедлайн«Спартак» празднует чемпионствоЧемпионство «Спартака» и еще 12 главных событий мирового спорта-2017Чертова дюжина самых интересных спортивных событий уходящего годаЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Фрагмент матча«Ты много говоришь, но мало двигаешься». Страсти в МанчестереМанчестерское дерби на «Олд Траффорд» закончилось дракойДиего Симеоне будет крайне сложно снова преуспеть с «Атлетико»«Атлетико»: закат эпохиКак оценивать сезон «Атлетико», и каковы перспективы клуба?Криштиану Роналду и Криштиану-младшийМногодетный отецВ семье Криштиану Роналду прибавление — опятьЗинедин Зидан и его очередной кубок чемпионовЗидан: секрет успеха и новые вызовыКак Зидану удалось войти в историю?«Спартак» и фанаты празднуют чемпионство«Спартак» и фанаты празднуют чемпионствоФутболисты московского «Спартака» и фанаты отпраздновали титул. Лучшие кадры с «Открытие-Арены»«Спартак» празднует победу в Суперкубке«Спартак» празднует победу в СуперкубкеРадость красно-белых после победы над «Локомотивом» в матче за Суперкубок. Лучше фото
    Подробный разбор
  • «Спартак» пробил стену по фамилии Довбня
  • Вымученная «Спартаком» победа над хабаровчанами — в нашем обзоре прессы
    •
  • ЦСКА вернулся в тройку, но есть вопросы к обороне
  • Реакция СМИ на крупную победу ЦСКА в Грозном
    •
  • Хмурый Манчини и невыразительный «Зенит»
  • Реакция СМИ на еще одну ничью «Зенита» в чемпионате России
    •
  • Звездный путь. В Испании ждут возвращения Неймара
  • Форвард «Пари Сен-Жермен» может покинуть Францию
    •
  • «МЮ» создал противоядие блестящей атаке «Ливерпуля»
  • Реакция прессы на матч «МЮ» — «Ливерпуль»
    •
  • Ничья в пользу «Спартака» и «Зенита»
  • Ничья «Динамо» и «Краснодара» — в нашем обзоре прессы
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. Победа перед мини-сбором
  • Прогнозы и ставки на футбол 12 марта
  • 5,95
    •
  • «Анахайм» и «Сент-Луис» начнут матч осторожно
  • «Анахайм» — «Сент-Луис». Прогноз и ставки на матч регулярного чемпионата НХЛ 13 марта
  • 2,22
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 13:36
    • «Аякс» перевел в дубль игрока сборной Германии за отказ выходить на замену
  • 13:04
    • Симонян не увидел креатива в действиях «Спартака»
  • 12:52
    • Оланаре нравится слушать звучание русского языка
  • 12:39
    • Пресс-служба Саввиди опровергла сообщения об угрозах оружием
  • 12:21
    • Каррагер плюнул в болельщика «Манчестер Юнайтед» и его дочь
  • 12:11
    • Федерация футбола Польши не собирается бойкотировать ЧМ-2018
  • Наследственное нытье. Луческу передал эстафету Манчини
  • Итальянский тренер не успевает находить новые оправдания
    • 11:57
  • 11:47
    • Блаттер намерен приехать на ЧМ-2018
  • 11:38
    • Максимович не знает, где будет играть в следующем сезоне
  • 11:26
    • Артур пошел на финансовые уступки ради перехода в «Барселону»
  • 11:18
    • АЕК подаст жалобу на инцидент с владельцем ПАОК Саввиди в ФИФА и УЕФА
  • 10:56
    • Лапочкин: У нас перед игрой проверяют номера, а в Саудовской Аравии бороды
  • Сила хозяев и первых минут
  • «Манчестер Юнайтед» — «Севилья». Прогноз и ставки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
    • 1,74Завтра в 22:45
  • Фолы, проходы и углы
  • «Рома» — «Шахтер». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 13 марта
    • 1,91Завтра в 22:45
  • 10:20
    • Джикия пока не думает о ЧМ-2018
  • 09:29
    • Базы для сборных Дании, Швеции и Исландии будут готовы к апрелю
  • 09:19
    • Ильин хочет отобрать очки у «Локомотива»
  • 08:59
    • Головин: ЦСКА победил «Ахмат» абсолютно по делу
  • 08:35
    • Гамула не понимает, чем Заболотный лучше Дзюбы
  • 08:08
    • Ещенко заявил об участии «Спартака» в чемпионской гонке
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус