Лапочкин не назвал бы неожиданностью свое приглашение в Саудовскую Аравию

Арбитрподелился эмоциями от работы на матче чемпионата Саудовской Аравии.

«У Марка Клаттенбурга, который возглавляет департамент судейства Саудовской Аравии, очень хорошие отношения с нашим Леонидом Сергеевичем Калошиным. Это, кстати, уже не первый случай в этом году.

До нас в январе туда ездил Алексей Еськов со своей бригадой, на прошлой неделе там же был Сергей Иванов. Нельзя сказать, что приглашение стало неожиданностью. Более того, тут очень интересно устроен чемпионат. До десятого тура судили только местные судьи, а после – только иностранцы. Сами себе не верят, видимо.

Российский арбитр будет судить матч чемпионата Саудовской Аравии

Я созванивался с Сережей Ивановым. Он судил матч "Аль-Кадисия" на выезде, команды, на игре которой предстояло работать и мне. Рассказал, как они играют, про то, какая должна быть форма одежды, в чем ехать на стадион, в чем ходить по улице и в рестораны, потому что именно в этой стране это совсем не мелочи. Сережа очень сильно помог мне советами», — приводит слова Лапочкина «Чемпионат».