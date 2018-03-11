Мбаппе: Освистывать нужно всю команду, а не тренера

Нападающийподдержал главного тренера команды, которого освистали болельщики парижского клуба.

«Болельщики недовольны, но тренер не единственный, кто несет ответственность за результат. Если они освистывают тренера, то должны освистывать всю команду, потому что мы проигрываем вместе», — приводит слова Мбаппе FourFourTwo со ссылкой на L'Equipe.

«Проиграл не Эмери, проиграл ПСЖ. Так что освистывать нужно всех игроков, ведь это мы выходим на поле», — также отметил форвард.

«Хочу ли я, чтобы Эмери остался? Не мне решать. Но у меня действительно хорошие отношения с тренером, он очень хороший специалист», — резюмировал Мбаппе.

Эмери не беспокоится по поводу возможной отставки

Напомним, ПСЖ дважды проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала (1:3, 1:2).