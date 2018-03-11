Мбаппе: Освистывать нужно всю команду, а не тренера

«Болельщики недовольны, но тренер не единственный, кто несет ответственность за результат. Если они освистывают тренера, то должны освистывать всю команду, потому что мы проигрываем вместе», — приводит слова Мбаппе FourFourTwo со ссылкой на L'Equipe.
«Проиграл не Эмери, проиграл ПСЖ. Так что освистывать нужно всех игроков, ведь это мы выходим на поле», — также отметил форвард.
«Хочу ли я, чтобы Эмери остался? Не мне решать. Но у меня действительно хорошие отношения с тренером, он очень хороший специалист», — резюмировал Мбаппе.
Эмери не беспокоится по поводу возможной отставки
Напомним, ПСЖ дважды проиграл «Реалу» в Лиге чемпионов на стадии 1/8 финала (1:3, 1:2).