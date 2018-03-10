Игуаин: Критика в одно ухо влетает, из другого вылетает

Нападающий «Ювентуса»после победы над «Тоттенхэмом» (2:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что не обращает внимания на критику.

«Уже много лет я не обращаю внимания на то, что говорят. Разрушительная критика в одно ухо влетает, а из другого вылетает. Когда меня хвалят, я прислушиваюсь, но особого значения также не придаю.

У меня всегда был один принцип – работать в тишине. Я тренируюсь, я в команде – и ничего больше.

Меня не волнует, что говорят. Я играю в Европе 10, даже 12 лет. Поэтому мне эти разговоры неинтересны. Когда я забил на "Уэмбли", я отпраздновал гол как обычно и не собирался кому-то что-то доказать», – цитирует Игуаина Marca.