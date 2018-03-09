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    Буффон в ближайшее время объявит о завершении карьеры

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    Джанлуиджи Буффон
    На фото:Джанлуиджи Буффон
    Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон повесит перчатки на гвоздь по окончании сезона, утверждает Corriere della Sera.

    Футболист должен объявить о своем решении в ближайшее время, не дожидаясь окончания сезона.

    Ранее сообщалось, что 40-летний вратарь может провести еще один сезон.

    По данным источника, Буффону не понравились слова главного тренера сборной Италии Луиджи Ди Бьяджо, который заявил, что легендарный вратарь заслуживает лучшего прощания, чем уход из футбола после поражения сборной Италии от Швеции в стыковых матчах чемпионата мира. Отмечается, что Буффон не желает отбирать место «у более молодого игрока».

    В нынешнем сезоне Буффон провел 13 матчей в Серии А (из них 9 — на ноль).

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