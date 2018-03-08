«Спортинг» — «Виктория Пльзень». Футбол онлайн, трансляция, составы

Составы команд:
«Спортинг»: Руй Патрисиу, Себастьян Коатес, Фабио Коэнтрау, Stefan Ristovski, Жереми Матьё, Bruno Fernandes, Marcos Acuna, Вилльям Карвалью, Брайан Руис, Gelson Martins, Фреди Монтеро.
«Виктория Пльзень»: Ales Hruska, Lukas Hejda, Роман Губник, Давид Лимберски, R.Reznik, Tomas Horava, Martin Zeman, Milan Petrzela, Патрик Грошовски, Даниэл Коларж, M.Krmencik.
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.