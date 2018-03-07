Семин готов «парковать автобус» в матче с «Атлетико»

Главный тренер «Локомотива»перед игрой Лиги Европы срассказал, почему в Испанию не прилетели, а также что нужно для победы в предстоящем матче.

«Фарфан и Ари пока не восстановились после травм. Конечно, это большая потеря, но что поделать. Я не хочу рисковать здоровьем футболистов.

При повторной травме мы можем потерять их надолго. Ориентируемся не только на докторов, но и общаемся с самими игроками. Поэтому приняли такое решение. У Чорлуки хорошие шансы выйти на поле.

Поражение 0:1 не будет для "Локомотива" приемлемым результатом. Но мы понимаем, что предстоит игра с одной из сильнейших команд Европы.

Я часто привожу "Атлетико" в пример своим футболистам. Испанская команда в каждом матче играет изо всех сил – это их отличительная черта, которая идет от тренера.

У нас тоже есть сильные качества. Матч все покажет. Что понадобится "Локомотиву" в предстоящей игре? То же самое, что и "Атлетико". Мужество и сердце.

Будем ли парковать "автобус" у ворот? Может быть, да, может быть, нет. Не все зависит от нас. Нужно смотреть и на соперника.

"Челси" в свое время ставил автобус в матче с "Барселоной" и победил. Игра подскажет, как нужно действовать.

Пресса нагнетает атмосферу перед ЧМ-2018. Российские болельщики ничем не отличаются от болельщиков по всему миру. Приезжайте к нам в гости на чемпионат мира, ничего не бойтесь.

Вас встретят хлебом и солью. Получите большое удовольствие от игры сборной Испании. У вас очень сильная команда», — приводит слова Семина клубная пресс-служба.