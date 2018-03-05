«Зенит» подал протест на результат матча с «Амкаром»

подал протест после игры 21-го тура чемпионата России с

Как стало известно «Спорт-Экспрессу», представители питерского клуба внесли соответствующую запись в протокол матча. Данную информацию подтвердил председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Как сообщил Григорьянц, протест будет рассмотрен 7 марта.

«Действительно, такая запись есть. Есть и оформленный в письменном виде протест. Выполнены все необходимые процедуры для подачи протеста. Его рассмотрят 7 марта в 11 часов. На заседание приглашены судья матча Сельдяков, инспектор Мартынов, делегат Казиахмедов, глава департамента судейства и инспектирования РФС Будогосский и представители клубов», — сказал Григорьянц.

«На что подан протест? На нарушение правил игры, а именно правила 12 (Нарушения правил и недисциплинированное поведение)», — добавил председатель КДК.

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Напомним, матч «Зенита» и «Амкара» завершился нулевой ничьей.