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    Манчини: Судья матча с «Амкаром» — лучший в России, Европе и мире

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    Роберто Манчини
    На фото:Роберто Манчини
    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини после нулевой ничьей в матче против «Амкара» обрушился с критикой на главного арбитра встречи Владимира Сельдякова.

    «Сегодняшний судья — лучший в мире, в России и в Европе. Считаю, судейство было катастрофой. Не понимаю, почему судил тот же арбитр, что и в Грозном, в последнем матче перед паузой. Мне кажется, это очень странно», — цитирует Манчини «Чемпионат».

    «Мы могли и должны были выиграть. Многие команды, которые приезжают в Петербург, выстраиваются возле штрафной, не дают пройти, к тому же игру в конце разрушил арбитр. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Говорю так, потому что разбираюсь в ситуации, в футболе. Мне кажется, я имею право так говорить», — также отметил итальянец.

    Напомним, в матче «Зенит» — «Амкар» арбитр удалил с поля Александра Ерохина и Доменико Кришито в составе хозяев, а также Николая Зайцева у гостей.

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