Манчини: Судья матча с «Амкаром» — лучший в России, Европе и мире

Главный тренерпосле нулевой ничьей в матче противобрушился с критикой на главного арбитра встречи

«Сегодняшний судья — лучший в мире, в России и в Европе. Считаю, судейство было катастрофой. Не понимаю, почему судил тот же арбитр, что и в Грозном, в последнем матче перед паузой. Мне кажется, это очень странно», — цитирует Манчини «Чемпионат».

«Мы могли и должны были выиграть. Многие команды, которые приезжают в Петербург, выстраиваются возле штрафной, не дают пройти, к тому же игру в конце разрушил арбитр. Я плохо высказываюсь, но иногда это необходимо. Говорю так, потому что разбираюсь в ситуации, в футболе. Мне кажется, я имею право так говорить», — также отметил итальянец.

Напомним, в матче «Зенит» — «Амкар» арбитр удалил с поля Александра Ерохина и Доменико Кришито в составе хозяев, а также Николая Зайцева у гостей.