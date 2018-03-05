Дани Алвес: Смерть Астори? Тысячи детей умирают каждый день

Защитниквысказался по поводу смерти капитана

«Мы не были слишком потрясены, так как не знали его слишком хорошо. Мне жаль его семью. С Давиде произошло то, что бывает со всеми в этом хаотичном мире, и сейчас он в лучшем из миров. Однако в мире есть есть тысячи детей, которые не получают большого внимания, умирая от голода каждый день. Но они так же важны», — сказал Алвес, передает corrieredellosport.it.

«Мы все умрем рано или поздно. Может быть, нам грустно, но, конечно, не так, как его семье», — резюмировал бразилец.

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Напомним, 31-летний Астори ушел из жизни 4 марта. У футболиста остановилось сердце во сне.