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    «Леганес» — «Малага»: онлайн-трансляция начнется в 20:30

    Леганес — Малага (03.03.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Леганес — Малага20:30
    В 20:30 в Примере начнётся матч «Леганес» — «Малага».

    Последний матч между собой: «Малага» — «Леганес» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:3 (победит «Малага»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Леганес» — «Малага». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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