Дубль Роналду помог «Реал» разгромить «Алавес»

Мадридскийодержал домашнюю победу над(4:0) в матче 25-го тура испанской Примеры.

Хозяева открыли счет на 44-й минуте. Бензема подхватил прострел в чужой штрафной и пяткой сыграл на Криштиану Роналду, который резким движением ушёл от соперника и выстрелил в угол ворот.

На 46-й минуте Бензема обокрал соперника в центре поля и разогнал атаку, сыграв налево на Гарета Бэйла, который выскочил на свидание с Пачеко и легко пробил в ближний угол.

На 61-й минуте Лукас Васкес вошёл на край штрафной и сыграл в центр на забежавшего Роналду, который классно пробил в левый угол.

А на 89-й минуте в ворота «Алавеса» был назначен пенальти за фол на Гарете Бейле. Карим Бензема с «точки» установил окончательный счет.

После этого матча «Реал» на 3-м месте — 48 очков, а «Алавес» на 16-м месте — 28 очков.