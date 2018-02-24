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    Дубль Роналду помог «Реал» разгромить «Алавес»

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    Фрагамент матча
    На фото:Фрагамент матча
    Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Алавесом» (4:0) в матче 25-го тура испанской Примеры.

    Хозяева открыли счет на 44-й минуте. Бензема подхватил прострел в чужой штрафной и пяткой сыграл на Криштиану Роналду, который резким движением ушёл от соперника и выстрелил в угол ворот.

    На 46-й минуте Бензема обокрал соперника в центре поля и разогнал атаку, сыграв налево на Гарета Бэйла, который выскочил на свидание с Пачеко и легко пробил в ближний угол.

    На 61-й минуте Лукас Васкес вошёл на край штрафной и сыграл в центр на забежавшего Роналду, который классно пробил в левый угол.

    А на 89-й минуте в ворота «Алавеса» был назначен пенальти за фол на Гарете Бейле. Карим Бензема с «точки» установил окончательный счет.

    После этого матча «Реал» на 3-м месте — 48 очков, а «Алавес» на 16-м месте — 28 очков.

    Чемпионат Испании. 25-й тур
    «Реал» — «Алавес» — 4:0 (1:0)
    Голы: Криштиану Роналду, 44 (1:0). Бэйл, 46 (2:0). Криштиану Роналду, 61 (3:0). Бензема, 89 — с пенальти (4:0).«Реал»: Навас, Карвахаль, Варан, Начо, Эрнандез, Васкес, Ковачич (Себальос, 73), Каземиру (Льоренте, 80), Бэйл, Бензема, Криштиану Роналду.«Алавес»: Пачеко, Алексис, Лагуардия, Эли, Дуарте, Перес, Гарсия (Медран, 63), Торрес, Педраса (Ибаи Гомес, 62), Гвидетти (Бурги, 74), Собрино.Предупреждения: Перес, 5. Собрино, 20. Льоренте, 82.
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