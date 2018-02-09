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    Щербаченко: Для Шатова деньги — не приоритет, он хочет играть

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    Олег Шатов
    На фото:Олег Шатов
    Известный российский тренер Федор Щербаченко прокомментировал переход полузащитника «Зенита» Олега Шатова на правах аренды в «Краснодар».

    «Разговоры о будущем Шатова ходили довольно давно. Не очень понял, зачем нужно было Шатова, Дзюбу и Новосельцева отправлять в "Зенит-2", а не сразу постараться провести переговоры с их потенциальными работодателями.

    Шатов вырос в ФНЛ на моих глазах. Его "Урал" часто играл против "Мордовии". Помню, на сборах он забил нам гол-шедевр. И мои футболисты даже поздравили его с таким мячом.

    Знаю Олега. Для него деньги не являлись приоритетом. Никогда! Он хотел всегда играть и стремился расти.

    Пробился в сборную. Сейчас немаленькую сумму сам заплатил за аренду в "Краснодар". Теперь летом "Краснодар" может выкупить его контракт за 5 миллионов.

    Хочется, чтобы Олег вернулся на свой уровень и вновь получил вызов в национальную команду. Мы знаем, что он вместе с супругой много занимается благотворительностью. Это говорит о человеческих качествах.

    Считаю, таких людей надо поддерживать, а не наказывать ссылкой в дочерние команды», – сказал Щербаченко изданию «Спорт-Экспресс».

    В текущем сезоне Шатов провел 16 матчей во всех клубных турнирах за «Зенит» и отдал четыре передачи. Вчера он дебютировал за «Краснодар» в товарищеском матче против «Видеотона» (0:1).

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