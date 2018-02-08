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    «Амкар» заключил контракт с российским защитником из Норвегии

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    Кирилл Суслов после подписания контракта
    На фото:Кирилл Суслов после подписания контракта
    Пермский «Амкар» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Кириллом Сусловым.

    Соглашение «амиачников» с 26-летним футболистом рассчитано на три года.

    Суслов является воспитанником столичного ЦСКА, во взрослом футболе играл за несколько клубов ФНЛ, а затем защищал цвета клуба первого норвежского дивизиона «Конгсвингер», с которым он стал финалистом Кубка Норвегии 2016.

    «Мы хотели пригласить Кирилла в "Амкар" еще в прошлом году, но тогда он был связан со своим предыдущим клубом действующим контрактом, и платить за его трансфер мы были не готовы. Зато сейчас Кирилл приходит к нам бесплатно.

    Суслов – уже не первый российский футболист, которого "Амкар" возвращает на родину после выступлений в Европе. Прежде похожий путь проделали Павел Комолов и Роланд Гиголаев, которые принесли Клубу немало пользы. На мой взгляд, это – весьма перспективное направление в селекции.

    Ребята, поигравшие в Европе, пусть даже и не в сильнейших клубах, учатся там профессиональному отношению к делу, у них более правильная самооценка и развитое чувство ответственности. Всеми этими качествами наделен и Кирилл.

    Сейчас он находится в том возрасте, в котором у многих защитников карьера, по сути, только начинается. Надеюсь, в "Амкаре" он, как и почти все наши футболисты, сможет заметно прибавить и внести свой вклад в решение задач, которые стоят перед клубом», — сказал исполнительный директор клуба Денис Маслов.

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