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    Руни рассказал, когда у «Тоттенхэма» возникнет проблема с Кейном

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    Гарри Кейн, Уэйн Руни
    На фото:Гарри Кейн, Уэйн Руни
    Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни выразил мнение, что в будущем у «Тоттенхэма» возникнет проблема с главным бомбардиром команды Гарри Кейном.

    «Проблема, которая возникнет у "Тоттенхэма", заключается в том, что сейчас мотивация Кейна — это голы. Но это изменится, и его мотивацией станут трофеи. Если "Тоттенхэм" ничего не выиграет в ближайшие пару лет, он захочет побороться за трофеи в другом клубе», — приводит слова Руни Sky Sports.

    «Это решение, которое предстоит сделать Кейну. Но и "Тоттенхэм" должен решить — покупать ли еще игроков, чтобы побороться за победу в АПЛ», — резюмировал Руни, также назвав Кейна лучшим нападающим Европы на данный момент.

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    В текущем сезоне на счету Кейна 22 гола в 25 матчах в английской Премьер-лиге, 3 гола в 2 матчах Кубка Англии и 6 голов в 6 матчах Лиги чемпионов.

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