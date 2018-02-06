Руни рассказал, когда у «Тоттенхэма» возникнет проблема с Кейном

Нападающийвыразил мнение, что в будущем увозникнет проблема с главным бомбардиром команды

«Проблема, которая возникнет у "Тоттенхэма", заключается в том, что сейчас мотивация Кейна — это голы. Но это изменится, и его мотивацией станут трофеи. Если "Тоттенхэм" ничего не выиграет в ближайшие пару лет, он захочет побороться за трофеи в другом клубе», — приводит слова Руни Sky Sports.

«Это решение, которое предстоит сделать Кейну. Но и "Тоттенхэм" должен решить — покупать ли еще игроков, чтобы побороться за победу в АПЛ», — резюмировал Руни, также назвав Кейна лучшим нападающим Европы на данный момент.

Кейн признан лучшим футболистом сборной Англии в 2017 году

В текущем сезоне на счету Кейна 22 гола в 25 матчах в английской Премьер-лиге, 3 гола в 2 матчах Кубка Англии и 6 голов в 6 матчах Лиги чемпионов.