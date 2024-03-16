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    «Бернли» может рассчитывать на очки дома в игре с «Брентфордом»

    «Бернли» — «Брентфорд». Ставка (к. 2.30) и прогноз на футбол, чемпионат Англии, 16 марта 2024 года

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    «Бернли»
    В 29-м туре английской Премьер-лиги «Бернли» дома сыграет против «Брентфорда». Матч пройдет 16 марта и начнется в 18:00 по мск. «Бернли» — «Брентфорд»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Марта 2024 года
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    «Бернли»

    Турнирное положение: Подопечные бельгийца Венсана Компани оказались не готовы к элите английского футбола и, по все видимости, вернутся в Чемпионшип. Сейчас они с 14 очками идут предпоследними и на семь пунктов отстают от безопасной строки.

    «Бернли» выиграл всего лишь три поединка из 28 проведенных, пять встреч еще свел вничью и 20 игр проиграл, разница мячей составляет 27:62.

    Бёрнли — Брентфорд: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В своем последнем проведенном поединке чемпионата «бордовые» расписали выездную мировую с «Вест Хэмом», сыграв со счетом 2:2. Перед этим они проиграли четыре встречи кряду и каждый раз с разницей в два и более мячей.

    Не сыграют: Йордан Бейер, Лука Колеошо, Арон Рэмзи и Лайл Фостер пропустят этот поединок.

    Календарь и таблица АПЛ

    Состояние команды: К предстоящему поединку «Бернли» подходит с 11-матчевой безвыигрышной серией с учетом всех турниров. В этот период коллектив три поединка свел вничью и потерпел восемь поражений. И в пяти играх данного отрезка команда не смогла забить.

    «Брентфорд»

    Турнирное положение: Сейчас в таблице английского первенства дружина Томаса Франка с 26 набранными очками идет на 15 месте, опережая зону вылета на пять пунктов.

    «Брентфорд» выиграл семь игр из 28 проведенных, пять встреч свел вничью и 16 раз уступал, разница забитых и пропущенных составляет 40:52.

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    • Последние матчи: В прошлом игровом дне «пчелы» на выезде уступили со счетом 1:2 «Арсеналу», а туром ранее они на своей территории поделили очки с «Челси» 2:2, тем самым прервав 3-матчевую проигрышную серию.

    Не сыграют: Джошуа Да Силва, Брайан Мбеумо, Бен Ми, Этан Пиннок, Арон Хики и Кевин Шаде пребывают в лазарете.

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    Состояние команды: К предстоящему поединку «Брентфорд» подходит с 5-матчевой безвыигрышной серией. В этот период лондонцы потерпели четыре фиаско и расписали одну мировую. Всего же в отрезке последних восьми встреч чемпионата у них шесть проигрышей и всего одна виктория. Но только раз в данном отрезке столичная команда не смогла забить.

    Статистика для ставок

    • На своем поле «Бернли» проиграл четыре из шести минувших игр при двух ничьих

    • У «Брентфорда» в гостях восемь поражений за прошедшие девять встреч

    • «Бернли» дома еще не проигрывал «Брентфорду», выиграв у него две встречи из трех

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Бернли» — 3.33, победа «Брентфорда» — 2.22, ничья — 3.78.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.79 и 2.14 соответственно.

    Прогноз: Наверняка в этом поединке обе команды будут нацелены брать максимальное количество баллов, поэтому больше сконцентрируются на атаке, что должно принести не один забитый мяч.

    Рекомендуемая ставка: ТБ 3,0 за 2.30.

    Прогноз: Плюс к этому поставим здесь с Х на «Бернли», ведь на своем поле он еще никогда не уступал предстоящему противнику.

    Ставка: 1Х за 1.77.

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    Ставка и прогноз на матч «Бернли» — «Брентфорд» с коэффициентом 2.30. Дата матча: 16.03.2024. Прогнозы на футбол. «Бернли» может рассчитывать на очки дома в игре с «Брентфордом»
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