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    «Уотфорд» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

    Уотфорд — Челси (05.02.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Уотфорд — Челси23:00
    В 23:00 в АПЛ начнётся матч «Уотфорд» — «Челси».

    Последний матч между собой: «Амьен» — «Сент-Этьен» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Челси»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Уотфорд» — «Челси». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей!

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