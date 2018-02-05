«Уотфорд» — «Челси»: онлайн-трансляция начнется в 23:00

В 23:00 в АПЛ начнётся матч

Последний матч между собой: «Амьен» — «Сент-Этьен» 0:2 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:4.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 1:4 (победит «Челси»).

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