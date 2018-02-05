ЦСКА запросил у «Црвены Звезды» 1200 билетов на гостевой матч Лиги Европы

Сегодня Союз европейских футбольных организаций удовлетворил апелляцию, разрешив болельщикам посетить матч 1/16 финала Лиги Европы с. По словам коммерческого директора «армейцев», московский клуб отправил запрос на получение 1200 билетов для своих болельщиков.

«Как только мы сегодня получили решение УЕФА, запросили тысячу билетов на фанатский сектор. Думаем, этого количества хватит, но многое будет зависеть и от того, как быстро коллеги из "Црвены Звезды" нам их пришлют. Как только это произойдет, мы начнем продажу, но, объективно, это дня три. Также, конечно, запрашивали 200 билетов VIP-категории, которые мы частично реализовывали среди партнеров, спонсоров и фан-клуба Red-Blue World.

Мы говорим о fair play, но в данном случае его принцип немного нарушен, новость отчасти хорошая: футбол без зрителей никому не нравится, а в этом матче атмосфера будет достаточно жаркая, но во всей истории крайним оказался наш клуб и его болельщики. За два месяца, когда, покупая билеты на самолеты, существует одна цена, а за неделю до игры – совершенно другая. Плюс, насколько я знаю, многие болельщики не планировали этот выезд, поэтому им сейчас более проблематично срываться с работы или учебы. В этой связи нас поддержит не такое большое количество, которое могло бы поехать», – цитирует ТАСС Зарубьяна.

Матч «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится 13 февраля в Белграде. Ответная встреча пройдет в Москве 21 февраля.