Топ-клубы РФПЛ хотят возродить Кубок лиги

Ведущие клубы Российской футбольной премьер-лиги хотят воссоздать Кубок лиги.

Об этом ТАСС сообщил президент РФПЛ Сергей Прядкин, отметив, что формат и время проведения турнира обсуждаются.

«Мы хотим воссоздать Кубок лиги, это желание ведущих клубов, таких как "Зенит", ЦСКА, "Краснодар". Посмотрим, можно ли вставить его в календарь на весь сезон или это будет отдельный по срокам турнир. Возможно, мы проведем его в ходе зимних сборов в одном регионе с участием наших ведущих клубов», — сказал Прядкин.

«Он был бы неплох и в экономическом плане, потому что есть потенциальные партнеры из бизнес-структур, которые хотели бы поработать по этому турниру», — добавил глава лиги.

Напомним, РФПЛ проводила Кубок лиги в 2003 году. В турнире принимали участие все 16 клубов, которые играли на выбывание и проводили по два матча в каждом из раундов. Победителем турнира стал «Зенит».