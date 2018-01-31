«Спартак» разошелся миром с софийским ЦСКА

В субботу, 3 февраля, «Спартак» сыграет против китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун» .

Отметим, что команда Массимо Карреры проиграла две первых встречи в 2018 году: «Шанхай Шанган» (0:1) и «Астане» (2:3).

В составе красно-белых дебютировал новичок команды защитник Никола Максимович , арендованный у «Наполи».

Московскийсыграл вничью с софийским(0:0) в товарищеском матче на сборе в Испании.

«Рубин» — «Тромсе». Прогноз и ставки на товарищеский матч по футболу 1 февраля

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