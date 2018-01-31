«Спартак» разошелся миром с софийским ЦСКА

В составе красно-белых дебютировал новичок команды защитник Никола Максимович, арендованный у «Наполи».
Отметим, что команда Массимо Карреры проиграла две первых встречи в 2018 году: «Шанхай Шанган» (0:1) и «Астане» (2:3).
В субботу, 3 февраля, «Спартак» сыграет против китайской команды «Хэбэй Чайна Форчун».
Товарищеский матч
«Спартак» (Россия) — ЦСКА Сф (Болгария) — 0:0
«Спартак»: Ребров, Ещенко (Петкович, 75), Максимович (Боккетти, 68), Кутепов, Комбаров (Рассказов, 75), Педро Роша (Самедов, 68), Фернанду, Глушаков (Зобнин, 65), Пашалич (Бакаев, 79), Промес (Мельгарехо, 68), Луиз Адриану (Зе Луиш, 68).ЦСКА: Китанов (Черняускас, 46), Манолев, Дюлгеров, Бодуров, Жеферсон, Лое, Тиагу Родригес, Альберг, Десподов, Энрике, Фернанду Каранга.