В 18:00 по московскому времени стартует матч 26-го тура чемпионата Англии, в котором «Манчестер Юнайтед» дома сыграет с «Фулхэмом». За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» находится на шестом месте с турнирной таблице АПЛ, записав в свой актив 44 очка в 25-ти матчах. На счету «красных дьяволов» 14 побед, 2 ничьи и 9 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 35:34.

Подопечные Эрика тен Хага набрали неплохой ход, одержав 5 побед кряду, включая выступление в Кубке Англии. В феврале «Манчестер Юнайтед» выиграл все 4 матча в АПЛ с общей разницей мячей 11:5.

На прошлых выходных «красные дьяволы» одержали победу в гостевом матче над «Лутоном» со счетом 2:1. Дубль Хейлунна в начале игры обеспечил манкунианцам комфортное преимущество, однако к 14-й минуте «Лутон» сократил отставание. Несмотря на это, «Манчестер Юнайтед» смог сохранить лидерство и одержал очередную победу.

«Фулхэм»

«Дачники» располагаются на 12-й строчке в турнирной таблице. На счету команды 29 очков в 25-ти матчах: 8 побед, 5 ничьих и 12 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 34:41.

В прошлом туре «Фулхэм» принимал «Астон Виллу», проиграв встречу со счетом 1:2. Единственный гол в составе лондонцев забил Муниз, отличившись на 63-й минуте.

Это поражение стало для подопечных Марку Силвы первым в четырех крайних турах АПЛ. Ранее «Фулхэм» одержал победу над «Борнмутом» (3:1) и сыграл вничью с «Бёрнли» (2:2) и «Эвертоном» (0:0).

Личные встречи

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» вырвал победу на выезде (1:0). Всего в 10-ти последних встречах 8 раз успех праздновали «красные дьяволы» и дважды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» — «Фулхэм» с коэффициентом 1.95.