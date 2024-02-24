«Металлург» — «Витязь»: счет матча 2:1, обзор голов

«Металлург» Фото: globallookpress.com
На дубль Никиты Михайлиса гости ответили точным броском Владислава Цицюры.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Металлург» (Магнитогорск) — «Витязь» (Московская область) — 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Цицюра — 9 (Воробьев), 17:23 — 0:1. Минулин — 3 (Михайлис, Юров), 27:48 — 1:1. Яковлев — 6 (бол., Михайлис), 48:00 — 2:1Вратари: Набоков — Шикин (56:48)Штраф: 2 — 4Броски: 37 (10+15+12) — 36 (11+6+19)
«Металлург», набрав 93 очка в 67 матчах, вернулся в лидеры Восточной конференции КХЛ. «Витязь» потерпел второе поражение подряд — 47 очков и 11-я строчка таблицы «Запада».