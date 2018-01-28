Команда из Вероны осталась в меньшинстве уже на 37-й минуте, когда вторую желтую карточку получил Самуэль Бастьен.
На 61-й минуте последовало еще одно удаление. В этот раз прямую красную карточку получил Фабрицио Каччиаторе.
«Старая синьора» воспользовалась численным преимуществом на 67-й минуте. Федерико Бернардески забежал по краю штрафной на заброс Миралема Пьянича и откинул мяч в сторону, а набежавший Сами Хедира мощно пробил в ближний угол.
На 88-й минуте Гонсало Игуаин снял все вопросы о победителе. Аргентинец замкнул навесную передачу Дугласа Косты.
«Ювентус» продлил победную серию до шести матчей и вышел на первое место в турнирной таблице (56 очков). «Кьево» расположился на 13-й строчке (22 очка).