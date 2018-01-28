«Атлетико» крупно обыграл «Лас-Пальмас»

После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 4 очков, а «Лас-Пальмас» на 19-м месте — 14 очков.

Счет на 61-й минуте открыл французский нападающий Антуан Гризманн . На 73-й минуте Фернандо Торрес удвоил преимущество «матрасников».

«Атлетико» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января

Разгрома не будет

Разгрома не будет «Атлетико» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января

Читайте по теме

Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» одолела «Алавес» Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу

Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»

Популярное в сети

Это интересно

Дорогие, но не всегда эффективные

О тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого лета

Настоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью Тиоте

Полузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 лет

Футбольная революция Федуна

Изучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»

«В этот день теплом вашим я согрет»

Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетием

Тео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет вперед

Все о французском новичке мадридского «Реала»

Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018

Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018

КриРо снова лучший. Португалец опередил Месси

Реакция СМИ на итоги вручения наград ФИФА

Чем занят шведский лев?

Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича

«Спартак» всем все доказал

Победа «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы