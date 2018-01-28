ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Атлетико» крупно обыграл «Лас-Пальмас»

    Примера Футбол Испании Атлетико Лас-Пальмас Календарь Примеры
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Фрагмент матча
    На фото:Фрагмент матча
    Мадридский «Атлетико» одержал домашнюю победу над «Лас-Пальмасом» (3:0) в матче 21-го тура чемпионата Испании.

    Счет на 61-й минуте открыл французский нападающий Антуан Гризманн. На 73-й минуте Фернандо Торрес удвоил преимущество «матрасников».

    На 88-й минуте Томас Тейе сделал счет крупным.

    После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 4 очков, а «Лас-Пальмас» на 19-м месте — 14 очков.

    Чемпионат Испании. 21-й тур
    «Атлетико» — «Лас-Пальмас» — 3:0 (0:0)
    Голы: Гризманн, 61 (1:0). Фернандо Торрес, 73 (2:0). Партей, 88 (3:0).«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Габи, Коке (Феррейра-Карраско, 46), Сауль, Фернандо Торрес (Витоло, 80), Гризманн, Корреа (Партей, 81).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвес, Ксимо Наварро, Симон, Дани Кастельяно (Экспосито, 80), Пеньяльба, Хайро (Хиль, 62), Вьера, Кальери, Тана (Гомес, 59), Толедо.Предупреждения: Ксимо Наварро, 67. Сауль, 82. Гальвес, 85.
    Разгрома не будет«Атлетико» — «Лас-Пальмас». Прогноз и ставки на матч 21-го тура чемпионата Испании по футболу 28 января
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    •
  • 29/01
    • «Барселона» вырвала победу у «Алавеса»
  • 28/01
    • Неймар не собирается в «Реал»
  • 28/01
    • «Вильярреал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад»
  • 27/01
    • «Манчестер Сити» согласовал трансфер Ляпорта
  • 27/01
    • Дубль Роналду принес «Реалу» победу над «Валенсией»
  • 27/01
    • Роналду хочет остаться в «Реале»
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Поль Погба и НеймарДорогие, но не всегда эффективныеО тех, чьи трансферы сотрясали футбольный мир до этого летаШейк ТиотеНастоящий боец. Футбольный мир шокирован смертью ТиотеПолузащитник сборной Кот-д’Ивуара ушел из жизни в возрасте 30 летЛеонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Лионель Месси«В этот день теплом вашим я согрет»Спортивный мир поздравляет Лионеля Месси с тридцатилетиемТео ЭрнандесТео Эрнандес в «Реале». Вопрос с левым флангом решен на несколько лет впередВсе о французском новичке мадридского «Реала»Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАЗлатан ИбрагимовичЧем занят шведский лев?Рассказываем, как проходит реабилитация Златана Ибрагимовича«Спартак» празднует чемпионство«Спартак» всем все доказалПобеда «Спартака» над «Тереком» и празднование чемпионства — в нашем обзоре прессы
    Подробный разбор
  • Кризис на паузе. «Реал» избавляется от давления
  • СМИ – о победе «сливочных» над «Валенсией»
  • Видич на полгода. Кто пришел в «Спартак»
  • Представляем новичка «Спартака»
    •
  • Точку ставить рано. Погребняк против «Динамо»
  • Московский клуб планирует расстаться с нападающим
    •
  • Зидан подводит себя к отставке
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Леганес»
    •
  • УЕФА снова пытается спасти футбол
  • Грядут очередные инициативы УЕФА по регулированию финансовой жизни клубов
    •
  • «Спартак»: без новичков и с потерями
  • Последние трансферные слухи о московском «Спартаке»
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Экспресс дня. «Наполи» — снова в лидерах
  • Прогнозы и ставки на футбол 28 января
  • 9,66
    •
  • Прервет ли «Детройт» серию поражений в Кливленде?
  • «Кливленд» — «Детройт». Прогноз и ставки на матч Национальной баскетбольной ассоциации 29 января
  • 1,85
    •
    Футбол. Лента новостей
  • 00:56
    • «Марсель» поделил очки с «Монако»
  • Примера. «Реал» победил в гостях у «Валенсии», «Барселона» одолела «Алавес»
  • Обзор матчей 21-го тура чемпионата Испании по футболу
    • 00:49
  • 00:42
    • «Рома» проиграла «Сампдории»
  • 00:37
    • «Барселона» вырвала победу у «Алавеса»
  • 23:55
    • «Хетафе» арендовал Реми до конца сезона
  • 23:52
    • «Сантос» согласился продать Вериссимо в «Спартак»
  • 23:35
    • «Севилья» упустила победу над «Хетафе»
  • Увезет ли «Лестер» очки из «Ливерпуля»?
  • «Эвертон» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии по футболу 31 января
    • 2,37Послезавтра в 22:45
  • 22:15
    • «Ганновер» уступил «Вольфсбургу»
  • 21:59
    • «Милан» одержал победу над «Лацио»
  • 21:14
    • «Лион» потерпел поражение от «Бордо»
  • 20:58
    • «Манчестер Сити» одержал победу над «Кардиффом»
  • 20:48
    • Манчини: Ставим задачу забить 30 мячей в оставшихся 10 матчах РФПЛ
  • 20:03
    • «Зенит» разгромил «Гуанчжоу Эвергранд»
  • 19:29
    • «Байер» одержал победу над «Майнцем»
  • 19:17
    • «Лилль» вырвал победу над «Страсбургом»
  • 18:53
    • Дубль Мертенса помог «Наполи» обыграть «Болонью»
  • 18:39
    • «Рубин» одержал победу над «Богемиансом»
  • 18:26
    • «Челси» разгромил «Ньюкасл» в Кубке Англии
  • 16:36
    • Полузащитник «Пари Сен-Жермен» близок к переходу в «Тоттенхэм»
    Весь футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • ТрансферыКалендариВся лентаПрогнозыLive

    Турниры

    Лига чемпионов Лига Европы ЧМ-2018 Евро-2020 ЧМ-2022
    Россия Россия. РФПЛ Россия. ФНЛ Кубок России Китай Суперлига
    Англия Англия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Кубок Англии Кубок Лиги Германия Германия. Бундеслига Кубок Германии
    Испания Испания. Примера Кубок Испании Италия Италия. Серия A Кубок Италии
    Украина Украина. Премьер-лига Франция Франция. Лига 1 Кубок Франции MLS

    Команды

    Атлетико Арсенал Бавария Барселона
    Боруссия Д Зенит Интер Лацио
    Ливерпуль Локомотив Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
    Милан ПСЖ Реал Сборная России
    Спартак ЦСКА Челси Ювентус