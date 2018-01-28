«Атлетико» крупно обыграл «Лас-Пальмас»

Счет на 61-й минуте открыл французский нападающий Антуан Гризманн. На 73-й минуте Фернандо Торрес удвоил преимущество «матрасников».
На 88-й минуте Томас Тейе сделал счет крупным.
После этого матча «Атлетико» на 2-м месте — 4 очков, а «Лас-Пальмас» на 19-м месте — 14 очков.
Чемпионат Испании. 21-й тур
«Атлетико» — «Лас-Пальмас» — 3:0 (0:0)
Голы: Гризманн, 61 (1:0). Фернандо Торрес, 73 (2:0). Партей, 88 (3:0).«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Годин, Хименес, Эрнандез, Габи, Коке (Феррейра-Карраско, 46), Сауль, Фернандо Торрес (Витоло, 80), Гризманн, Корреа (Партей, 81).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Гальвес, Ксимо Наварро, Симон, Дани Кастельяно (Экспосито, 80), Пеньяльба, Хайро (Хиль, 62), Вьера, Кальери, Тана (Гомес, 59), Толедо.Предупреждения: Ксимо Наварро, 67. Сауль, 82. Гальвес, 85.