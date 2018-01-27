«Крылья Советов» проиграли в контрольном поединке

Сегодня вечером подопечные Андрея Тихонова проведут ещё один контрольный матч. Соперником будет азербайджанский «Нефтчи» .

уступилив товарищеском матче на тренировочном сборе в Турции. Самарская команда уступила со счётом 0:2 (0:1).

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