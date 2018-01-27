«Крылья Советов» проиграли в контрольном поединке

Сегодня вечером подопечные Андрея Тихонова проведут ещё один контрольный матч. Соперником будет азербайджанский «Нефтчи».
Контрольный матч
«Крылья Советов» (Самара, Россия) – «Краковия» (Краков, Польша) – 0:2 (0:1)
Голы: Пиатек, 40 (0:1); Брок, 58 (0:2).«Крылья Советов» (до 62-йминуты): Конюхов, Бурлак, Ятченко, Надсон, Ткачук, Ланин, Георгиевский, Чочиев, Башкиров (Киселёв, 22), Тихонов, Самодин.«Крылья Советов» (c 62-й минуты): Леонов, Визнович, Мияйлович, Кулик, Гоцук, Таранов, Зотов, Соболев, Зинков, Немчанинов, Клёнкин.Предупреждения: 99 Пиатек, 9'; Ланин, 9'; Ятченко, 15'; 19 Хернандез. Удаление: Башкиров, 22'.