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    Профсоюз: Попытка представить Погребняка нарушителем дисциплины притянута за уши

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    Павел Погребняк
    На фото:Павел Погребняк
    Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов прокомментировал решение московского «Динамо» в одностороннем порядке расторгнуть контракт с нападающим Павлом Погребняком.

    Ранее в СМИ сообщалось, что основанием для расторжения контракта со стороны клуба стала «системность нарушений» Погребняка, которая нанесла «Динамо» репутационный вред.

    «Я общался с клубом несколько дней назад. Разговаривал с руководством и предупреждал, что расторжение в одностороннем порядке может иметь негативные последствия для них. Серьезных оснований для увольнения, честно говоря, я не вижу. Попытка представить эту ситуацию как некую систему нарушений дисциплины – участие в товарищеских матчах, например – на мой взгляд, притянута за уши.

    Понятно, что футболист не будет сидеть сложа руки – он будет действовать исходя из существующих регламентов. Первый шаг – претензия в клуб и обращение в Палату по разрешению споров РФС. В зависимости от решения палаты проигравшая сторона, думаю, будет апеллировать в Лозанну – на кону стоят серьезные деньги и репутация. Очевидно, что это все закончится именно там.

    Что касается всей ситуации, на мой взгляд, правда все-таки больше на стороне футболиста, чем клуба. Шансы у Павла доказать свою правоту достаточно высоки, и мы готовы ему в этом всячески помогать. У него осталось полгода до конца контракта – я, честно говоря, не понял, зачем клубу нужно было это делать. Вся эта тяжба репутационно не пойдет на пользу "Динамо", плюс расходы на процедуры в Лозанне и адвокатов проигравшей стороны достаточно высоки. Недешевая история», — цитирует Зотова «Чемпионат».

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