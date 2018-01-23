«Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам

Второе место занял «Реал» – 674,6 миллиона, третье – «Барселона», которая заработала 648,3 миллиона.
Полностью список выглядит следующим образом:
1. «Манчестер Юнайтед» — 676,3 млн фунтов
2. «Реал» — 674,6 млн фунтов
3. «Барселона» — 648,3 млн фунтов
4. «Бавария» — 587,1 млн фунтов
5. «Манчестер Сити» — 527,5 млн фунтов
6. «Арсенал» — 487 млн фунтов
7. ПСЖ — 486,8 млн фунтов
8. «Челси» — 428,8 млн фунтов
9. «Ливерпуль» — 424,5 млн фунтов
10. «Ювентус» — 405,6 млн фунтов
11. «Тоттенхэм» – 355,6 млн фунтов
12. «Боруссия» Д – 332,6 млн фунтов
13. «Атлетико» – 272,5 млн фунтов
14. «Лестер» – 271,1 млн фунтов
15. «Интер» – 262,1 млн фунтов
16. «Шальке» – 230,2 млн фунтов
17. «Вест Хэм» – 213,3 млн фунтов
18. «Саутгемптон» – 212,1 млн фунтов
19. «Наполи» – 200,7 млн фунтов
20. «Эвертон» – 199,2 млн фунтов
Суммарный валовой доход 20 команд увеличился на 6%, что составляет 7,9 млрд евро.