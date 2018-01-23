«Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам

На фото: «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам manutd.com

Суммарный валовой доход 20 команд увеличился на 6%, что составляет 7,9 млрд евро.

Как сообщает международная аудиторская компания Deloitte,второй год подряд стал лучшим клубом мира по походам. Доходы «красных дьяволов» за сезон-2016/17 составили 676,3 миллиона евро.

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