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    «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам

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    «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам
    На фото:«Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом в рейтинге по доходам
    Как сообщает международная аудиторская компания Deloitte, «Манчестер Юнайтед» второй год подряд стал лучшим клубом мира по походам. Доходы «красных дьяволов» за сезон-2016/17 составили 676,3 миллиона евро.

    Второе место занял «Реал» – 674,6 миллиона, третье – «Барселона», которая заработала 648,3 миллиона.

    Полностью список выглядит следующим образом:

    1. «Манчестер Юнайтед» — 676,3 млн фунтов
    2. «Реал» — 674,6 млн фунтов
    3. «Барселона» — 648,3 млн фунтов
    4. «Бавария» — 587,1 млн фунтов
    5. «Манчестер Сити» — 527,5 млн фунтов
    6. «Арсенал» — 487 млн фунтов
    7. ПСЖ — 486,8 млн фунтов
    8. «Челси» — 428,8 млн фунтов
    9. «Ливерпуль» — 424,5 млн фунтов
    10. «Ювентус» — 405,6 млн фунтов
    11. «Тоттенхэм» – 355,6 млн фунтов
    12. «Боруссия» Д – 332,6 млн фунтов
    13. «Атлетико» – 272,5 млн фунтов
    14. «Лестер» – 271,1 млн фунтов
    15. «Интер» – 262,1 млн фунтов
    16. «Шальке» – 230,2 млн фунтов
    17. «Вест Хэм» – 213,3 млн фунтов
    18. «Саутгемптон» – 212,1 млн фунтов
    19. «Наполи» – 200,7 млн фунтов
    20. «Эвертон» – 199,2 млн фунтов

    Суммарный валовой доход 20 команд увеличился на 6%, что составляет 7,9 млрд евро.

    Проблемы быстро не проходят«Реал Мадрид» — «Депортиво». Прогноз и ставки на матч 20-го тура испанской Ла Лиги 21 января
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