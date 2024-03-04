«Химки» — «Тюмень». Матч пройдет в рамках 21-го тура российской Первой лиги, начало — 17:00 (мск) «Химки» — «Тюмень»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Химки»

Турнирное положение: команда Андрея Талалаева идет на втором месте в таблице Первой лиги с 36 очками, от лидера «Динамо» отставание всего одно очко. Перед «Химками» стоит четкая задача возвращения в РПЛ.

Последние матчи: в зимнее межсезонье «Химки» провели серию матчей с клубами РПЛ и Первой лиги. Перед возобновлением сезона команда сыграла вничью с «Крыльями Советов» (1:1).

Ранее было поражение от ЦСКА (0:3), «Чертаново» (0:1), победа над «Шинником» (1:0).

Прогнозы на ФНЛ

Не сыграют: травмированы два защитника Мохаммад и Мелентьевич, но они игроки ротации.

Состояние команды: в межсезонье Андрей Талалаев точечно укрепил подмосковный клуб и теперь «Химки» действительно команда без слабых мест с глубоким составом по меркам Первой лиги.

Были куплены два качественных защитника из «Торпедо»: Юрий Журавлев и Роман Юзепчук, которых отлично знает Талалаев по работе с родным клубом. Также был подписан лидер полузащиты махачкалинского «Динамо» нигериец Самину Абдуллахи.

«Тюмень»

Турнирное положение: команда Игоря Меньщикова стала настоящим открытием первой части сезона, выйдя из Второй лиги и почти не поменяв состав. Сейчас «Тюмень» идет на четвертом месте в таблице Первой лиги и всего на два очка отстает от лидера «Динамо».

Последние матчи: перед возобновлением чемпионата «Тюмень» обыграла «Аксу» со счетом 3:1.

Ранее было поражение от «Кубани» (1:2), «Нефтчи» (1:2) и «Сочи» с тем же результатом.

Не сыграют: дисквалифицированы Печенкин и Самойлов. Это ключевые игроки в обороне и средней линии.

Состояние команды: Игорь Меньщиков создал очень организованную команду из средних футболистов, которая заставила себя уважать соперников. Зимой команду покинуло несколько игроков ротации и ветеранов, а взамен них пришла целая группа молодых и голодных футболистов.

Статистика для ставок

В первом круге «Тюмень» обыграла «Химки» со счетом 3:1, но там был второй состав у подмосковного клуба, так как была закрыта возможность дозаявки новичков

«Химки» по забитым мячам одни из лучших в чемпионате с разницей 30:20

«Тюмень» лишь первый сезон выступает на таком уровне, они имеют разницу 28:17

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Химок» дают 2,13, а на «Тюмень» — 3,50, ничью букмекеры оценивают в 3,40.

ТМ 2,5 идет за 1,77, а ТБ 2,5 за 2,05.

Прогноз: подмосковный клуб имеет мощнейший состав для Первой лиге и очень грамотного тренера Андрея Талалаева, который уже выводил «Химки» в РПЛ. Зимой он точечно усилил состав и имел возможность спокойно сыграться. Вряд ли «Тюмень» сможет что-то ему противопоставить.

Ставка: победа «Химок» за 2,13.

Прогноз: также можно рискнуть попробовать взять хороший коэффициент на то, что «Тюмень» не сможет поразить ворота.

Ставка: «Тюмень» не забьет за 2,70.