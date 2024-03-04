«Автомобилист»
Турнирное положение: Регулярный чемпионат екатеринбуржцы провели в борьбе за возможность войти в первую четверку, хотя на пике формы теоретически могли замахнуться на большее.
Однако чемпионат «Автомобилист» закончил на пятой строчке в таблице Востока, набрав 82 очка, а его текущий соперник в плей-офф — «Ак Барс» — ушел в отрыв всего на 2 балла.
Автомобилист — Ак Барс: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: Первый матч серии «Автомобилист» выиграл со скромной разницей в счете (2:1), хотя по ходу встречи ничем особым не уступал казанцам в плане остроты.
Во второй игре ситуация сложилась иначе: команда Николая Заварухина также одержала верх, но на этот раз разобралась с «Ак Барсом» увереннее (4:0). Так, по итогам двух матчей в серии ведет клуб с Урала — 2:0.
Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Стефан Да Коста и Владимир Кузнецов.
Состояние команды: На казанской ледовой арене «Автомобилист» добился успеха, на который едва ли рассчитывал сам. Тем не менее домой он возвращается в максимально выгодном положении.
«Ак Барс»
Турнирное положение: Если в преддверии регулярного сезона казанцы, собрав первосортный состав, рассматривались в контексте борьбы за лидерство, то по ходу кампании курс неоднократно менялся, чаще — не в нужном для них направлении.
В таблице Восточной конференции «Ак Барс» оказался четвертым, набрав 84 очка. От первой тройки, которую замкнул «Салават Юлаев», команда отстала на 6 баллов.
Последние матчи: Даже в статусе четвертой команды «Ак Барс» считался фаворитом пары с «Авто», особенно на домашнем этапе серии. Это было обусловлено относительно неплохими показателями на финише регулярки.
Однако всевозможные расклады были стерты в пыль, когда кубковая кампания стартовала. На «Татнефть-Арене» команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела два поражения, забросив суммарно одну шайбу (1:2, 0:4).
Не сыграют: Потерь в составе казанцев нет.
Состояние команды: На текущий момент, разумеется, забегая наперед, можно сказать, что «Ак Барс» рискует стать одним из первых топ-клубов, для которого сезон подойдет к завершению. Но просто так списать со счетов казанцев не получится.
Статистика для ставок
- «Автомобилист» одержал шесть побед в семи последних матчах
- Ни в одной встрече из четырех предыдущих команда Заварухина не пропустила больше гола
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.60, а победа «Ак Барса» — в 2.60.
На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 4.5 — за 1.65.
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Прогноз: На «Татнефть-Арене» команда Заварухина подготовила максимально благоприятную почву для возвращения домой, где она постарается провести еще одни образцовый матч, который вплотную приблизит ее к первой сенсации плей-офф.
Ставка: «Автомобилист» победит с форой 0 за 1.90.
Прогноз: Два подряд провальных матча «Ак Барса» были подытожены слабой реализацией его высококлассных атакующих хоккеистов.
С учетом того, как екатеринбуржцы прибавили в обороне, они в очередной раз будут способны выключить нападающих Казани из игры и минимизировать число моментов у своих ворот.
Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 2 за 1.82.