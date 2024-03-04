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    «Автомобилист» добьется успеха дома?

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Ставка (к. 1.90) и прогноз на хоккей, Кубок Гагарина, 4 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Ак Барс»
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    Ник Эберт
    В третьем матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на «Уралец-Арене» 4 марта. Начало встречи — в 17:00 (мск). «Автомобилист» — «Ак Барс»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина 04 Марта 2024 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
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    «Автомобилист»

    Турнирное положение: Регулярный чемпионат екатеринбуржцы провели в борьбе за возможность войти в первую четверку, хотя на пике формы теоретически могли замахнуться на большее.

    Однако чемпионат «Автомобилист» закончил на пятой строчке в таблице Востока, набрав 82 очка, а его текущий соперник в плей-офф — «Ак Барс» — ушел в отрыв всего на 2 балла.

    Автомобилист — Ак Барс: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: Первый матч серии «Автомобилист» выиграл со скромной разницей в счете (2:1), хотя по ходу встречи ничем особым не уступал казанцам в плане остроты.

    Во второй игре ситуация сложилась иначе: команда Николая Заварухина также одержала верх, но на этот раз разобралась с «Ак Барсом» увереннее (4:0). Так, по итогам двух матчей в серии ведет клуб с Урала — 2:0.

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    Не сыграют: Из-за травм встречу пропустят Стефан Да Коста и Владимир Кузнецов.

    Состояние команды: На казанской ледовой арене «Автомобилист» добился успеха, на который едва ли рассчитывал сам. Тем не менее домой он возвращается в максимально выгодном положении.

    «Ак Барс»

    Турнирное положение: Если в преддверии регулярного сезона казанцы, собрав первосортный состав, рассматривались в контексте борьбы за лидерство, то по ходу кампании курс неоднократно менялся, чаще — не в нужном для них направлении.

    В таблице Восточной конференции «Ак Барс» оказался четвертым, набрав 84 очка. От первой тройки, которую замкнул «Салават Юлаев», команда отстала на 6 баллов.

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    • Последние матчи: Даже в статусе четвертой команды «Ак Барс» считался фаворитом пары с «Авто», особенно на домашнем этапе серии. Это было обусловлено относительно неплохими показателями на финише регулярки.

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    Однако всевозможные расклады были стерты в пыль, когда кубковая кампания стартовала. На «Татнефть-Арене» команда Зинэтулы Билялетдинова потерпела два поражения, забросив суммарно одну шайбу (1:2, 0:4).

    Не сыграют: Потерь в составе казанцев нет.

    Состояние команды: На текущий момент, разумеется, забегая наперед, можно сказать, что «Ак Барс» рискует стать одним из первых топ-клубов, для которого сезон подойдет к завершению. Но просто так списать со счетов казанцев не получится.

    Статистика для ставок

    • «Автомобилист» одержал шесть побед в семи последних матчах

    • Ни в одной встрече из четырех предыдущих команда Заварухина не пропустила больше гола

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Автомобилиста» оценивается букмекерами в 2.65, ничья — в 3.60, а победа «Ак Барса» — в 2.60.

    На тотал больше 4.5 можно поставить за 2.24, на тотал меньше 4.5 — за 1.65.

    Прогноз: На «Татнефть-Арене» команда Заварухина подготовила максимально благоприятную почву для возвращения домой, где она постарается провести еще одни образцовый матч, который вплотную приблизит ее к первой сенсации плей-офф.

    Ставка: «Автомобилист» победит с форой 0 за 1.90.

    Прогноз: Два подряд провальных матча «Ак Барса» были подытожены слабой реализацией его высококлассных атакующих хоккеистов.

    С учетом того, как екатеринбуржцы прибавили в обороне, они в очередной раз будут способны выключить нападающих Казани из игры и минимизировать число моментов у своих ворот.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Ак Барса» меньше 2 за 1.82.

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    Ставка и прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 1.90. Дата матча: 04.03.2024. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» добьется успеха дома?
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