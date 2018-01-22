«Рома» упустила победу над «Интером»

Миланскийна своем поле сыграл вничью с(1:1) в матче 21-го тура итальянской Серии А.

Гости открыли счет на 31-й минуте. Алисон Бекер от своих ворот выполнил длинную передачу вперёд, Стефан Эль-Шаарави включил скорость, ворвался в штрафную «Интера» и успел технично перебросить мяч в створ мимо вышедшего из рамки Хандановича.

На 86-й минуте счет сравнялся. Брозович навесил с левого фланга в штрафную площадь, Маттио Вечино выпрыгнул и аккуратно головой с отскоком от газона отправил снаряд в створ.

После этого матча «Интер» на 4-м месте — 43 очка, а «Рома» на 5-й строке таблицы — 40 очков.