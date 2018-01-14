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    «Кёльн» — «Боруссия М»: онлайн-трансляция начнется в 17:30

    Кёльн — Боруссия М (14.01.2018). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    •  Кёльн — Боруссия М17:30
    В 17:30 в футбольной Бундеслиге начнётся матч «Кёльн» — «Боруссия М».

    Последний матч между собой: «Боруссия М» — «Кёльн» 1:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Боруссия М»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Кёльн» — «Боруссия М». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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