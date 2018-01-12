Моуринью: Теперь я просто презираю Конте

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»заявил, что не намерен продолжать словесную перепалку с, возглавляющим

Ранее 54-летний португалец напомнил итальянцу о дисквалификации, связанной с участием в договорных матчах. После этого Конте назвал Моуринью «фальшивкой» и «человечишкой».

Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте

«Я не забуду нашу вражду с Конте, но мне кажется, если один человек оскорбляет другого, то может ждать или ответа на свое оскорбление или молчание и презрение.

В первый раз я ответил на оскорбление и это очень сильно задело Конте. Он оскорбил меня еще раз, но теперь я изменился и просто чувствую презрение к нему. Для меня это означает конец истории», – приводит Goal.com слова Моуринью.

Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства «Ювентусом» на 10 месяцев за то, что он, тренирую «Сиену», знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии.

Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев. Затем суд оправдал итальянского специалиста.