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    Моуринью: Теперь я просто презираю Конте

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    Жозе Моуринью
    На фото:Жозе Моуринью
    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью заявил, что не намерен продолжать словесную перепалку с Антонио Конте, возглавляющим «Челси».

    Ранее 54-летний португалец напомнил итальянцу о дисквалификации, связанной с участием в договорных матчах. После этого Конте назвал Моуринью «фальшивкой» и «человечишкой».

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    «Я не забуду нашу вражду с Конте, но мне кажется, если один человек оскорбляет другого, то может ждать или ответа на свое оскорбление или молчание и презрение.

    В первый раз я ответил на оскорбление и это очень сильно задело Конте. Он оскорбил меня еще раз, но теперь я изменился и просто чувствую презрение к нему. Для меня это означает конец истории», – приводит Goal.com слова Моуринью.

    Напомним, что в сезоне-2012/13 Конте отстранили от руководства «Ювентусом» на 10 месяцев за то, что он, тренирую «Сиену», знал о договорных матчах, но не стал докладывать в Федерацию футбола Италии.

    Позже дисквалификацию сократили до четырех месяцев. Затем суд оправдал итальянского специалиста.

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