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    Как поссорились Жозе Моуринью с Антонио Конте

    Изучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси»

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    Жозе Моуринью и Антонио Конте
    Жозе Моуринью и Антонио Конте
    uefa.com
    Английская Премьер-лига уже на 99% знает будущего чемпиона, никакой интриги в борьбе за первое место нет, поэтому скучающая публика нашла другое развлечение — наблюдать, как Антонио Конте и Жозе Моуринью ругаются друг с другом.
    Сварливый характер Жозе Моуринью широко известен во всех топ-чемпионатах Европы, где он успел поработать.

    Португальский специалист успел поругаться на бровке и в прессе не с одним именитым тренером — от «Особенного» доставалось Арсену Венгеру, Рафаэлю Бенитесу, Мануэлю Пеллегрини и Пепу Гвардиоле.

    2016 год

    С Антонио Конте португалец пересекался еще в Серии А, когда вел миланский «Интер» к победе в Лиге чемпионов. Итальянец на тот момент был слишком мелкой сошкой, чтобы удостаиваться внимания Моуринью — он лишь начинал тренерскую карьеру, работая с «Бари» и «Аталантой».

    Октябрь

    Первое столкновение специалистов произошло уже в Англии, когда в прошлом сезоне «Челси», возглавляемый Конте, разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Стэмфорд Бридж» со счетом 4:0.

    За день до матча Антонио Конте отозвался о Жозе Моуринью следующим образом: «Я отношусь к нему с огромным уважением. Это прекрасный тренер, добившийся многого в своей карьере».

    Но по ходу матча итальянец на бровке так бурно праздновал все голы, что при послематчевом рукопожатии удостоился выволочки от Моринью, сообщившего Конте, что уместно отмечать так победы 1:0, а не 4:0, потому что последнее унижает соперника.

    Жозе негодует
    Естественно, это вызвало недоумение у Конте.

    Между мной и Жозе ничего не случилось, я нормально себя вел. Я никого не высмеивал, я всегда проявляю уважение и требую того же в ответ. Если же вы хотите убрать эмоции, то тогда нам лучше сидеть дома и сменить профессию.
    Антонио Конте

    Ноябрь

    Следующий шаг сделал уже Конте, который предпочел прямому столкновению более тонкую тактику. В одном из интервью итальянец, не называя имени Моуринью, позволил себе крику в адрес португальца за подход к Виктору Мозесу.

    Нигерийский полузащитник был подписан «Челси» за 9 миллионов фунтов из «Уигана» в 2012 году, и в первом сезоне отыграл 43 матча при Роберто Ди Маттео и Рафе Бенитесе.

    Но как только на тренерский мостик «Челси» вернулся Моуринью, Мозес отправился в долгий путь по арендам, вернувшись в основной состав «синих» только при Конте.

    Я видел его потенциал с первых дней летнего тренировочного лагеря. У Мозеса много важных качеств: техника, физическая сила, способность охватить до 70 метров поля. Я нахожу все это невероятным, и то, что при ком-то он был сильно недооценен.
    Антонио Конте

    2017

    Зародившийся в 2016 году конфликт начал медленно разогреваться, при том что тренеры в основном общались через прессу, не обращаясь друг к другу лично.

    Январь

    Сразу после Нового года свой ход сделал Моуринью, ответивший оппоненту в его же манере, язвительно прокомментировав предстоящий матч между «Тоттенхэмом» и «Челси».

    Португалец назвал встречу «противостоянием клубов, обладающих привилегиями, которых нет у остальных», намекая на куда более загруженный календарь у «Манчестер Юнайтед».

    Что примечательно, Моуринью в этом вопросе получил поддержку от Арсена Венгера, которому самому нередко доставалось от Жозе.

    Думаю, их злит место, которое мы занимаем, а не график. Это нормально, и в Италии такое случается. Дело всегда в том, что ты на вершине
    Антонио Конте
    Кстати, тот матч «Челси» проиграл со счетом 0:2.

    Февраль

    Когда чемпионство «Челси» стало неизбежным, даже Жозе Моуринью пришлось признать превосходство лондонцев, хотя без шпильки в их адрес не обошлось.

    Причем на какую тему — буквально про те самые «автобусы», которые вменяются португальцу в вину в каждом клубе, где он работал.

    «Челси» — очень хороший соперник по игре в защите. Они хорошо защищаются большим числом игроков. Сейчас чемпионство завоевывают защитные команды, играющие на контратаках и стандартных положениях, поэтому я не думаю, что они оступятся.
    Жозе Моуринью
    Итальянец вновь лишь благодушно отмахнулся — в свете грядущего чемпионства испортить настроение ему было сложно.

    Я не люблю реагировать на слова других тренеров. Мне не нравятся эти шутливые игры
    Антонио Конте

    Март

    «Челси» снова встречается с «МЮ» (на сей раз в Кубке Англии) и снова выигрывает, но на этот раз с более скромным счетом 1:0.

    Конфликт наконец выплеснулся из медиапространства в реальный мир — после удаления Андера Эрреры в первом тайме португалец и итальянец устраивают шумную перепалку на бровке, приходится вмешаться резервному арбитру, чтобы дело не дошло до рукопашной.

    Моуринью против Конте

    Апрель

    Конте вновь идет в медиа-атаку на своего оппонента, заявив, что не всегда чемпионский титул выиграет клуб, потративший больше всех на приобретения.

    Намек совершенно прозрачен — «Юнайтед» в межсезонье потратил 150 миллионов фунтов на новичков. Чемпионский «Челси» потратил «всего» 123 миллиона фунтов, во многом отбитые за счет продаж игроков.

    По этому сезону можно сделать простой вывод: не всегда побеждает тот, кто потратил больше всех денег. В противном случае за чемпионство чисто по умолчанию не могли бы бороться «Челси», «Тоттенхэм», «Арсенал» и «Ливерпуль». Вы можете заметить, что каждый год клубы из Манчестера тратят большие деньги на игроков.
    Антонио Конте

    Июнь

    Конте, рассуждая о своем будущем, отмечает, что не хотел бы повторить путь Моуринью (да и Клаудио Раньери) после чемпионского сезона.

    Мы очень хотим избежать «сезона Моуринью» с «Челси». Потому что два года назад команда заняла десятое место в лиге и мы постараемся, чтобы это не повторилось.
    Антонио Конте
    Жозе, хоть и заявляет что его это совсем не задело, демонстрирует своей реакцией совершенно обратное, переходя на личный уровень оскорблений.

    Я мог бы ответить по-разному, но не хочу терять волосы ради того, чтобы поговорить об Антонио Конте.
    Жозе Моуринью
    Довольно очевиден за уши притянутый к разговору намек на то, что Конте к концу игровой карьеры успел изрядно облысеть и нынешней пышной шевелюрой обзавелся лишь после трех пересадок волос.


    Октябрь

    Новый сезон, новые стычки. На этот раз в атаку идет Жозе Моуринью, который не называет фамилии Конте, но делает совершенно очевидный выпад в его адрес.

    Я никогда не говорю о травмах. Другие тренеры постоянно ноют, ноют и ноют, когда игрок получает травму. Я бы на их месте мог ныть пять минут, потеряв из-за травм Ибрагимовича, Погба, Феллайни и Рохо.
    Жозе Моуринью
    Дальше начинается игра в «испорченный телефон». Конте ответил, что, если речь идет о нем, то пусть Жозе лучше следит за своей командой.

    Моуринью идет на попятный: «Я не говорю с ним, почему он тогда говорит со мной?». Впрочем, есть на кого свалить, ведь, конечно, во всем виноваты СМИ: «Это не его вина, это вина журналистов, искажающих слова».

    Ноябрь

    Очередная встреча «Челси» и «МЮ» в рамках АПЛ, лондонцы опять выигрывают со счетом 1:0, а тренеры не стали пожимать друг другу руки после матча. Вопросы журналистов об этом вызывают у Моринью и Конте нервную реакцию, видно что конфликт продолжает разрастаться.

    Вы хотели, чтобы я побежал за ним в центр поля? Я был на бровке, пожал руки тем, кто был там. Думаю, что этого было достаточно. Я не мог бежать и догонять Конте. Почему я должен был дожидаться его в туннеле?
    Жозе Моуринью
    Это не важно. Важно было выиграть матч. Уважение следует проявлять на поле, не за его пределами.
    Антонио Конте

    2018

    В наступившему году конфликт двух маститых тренеров еще сильнее набирает обороты, в ход идет все, оскорбления становятся все более личными, так дело может дойти и до драки.

    Январь

    А все началось с невинного вопроса журналиста, заданного Моуринью. У португальца спросили, почему он не столь эмоционален на бровке, как это было раньше.

    Если я не веду себя как клоун, это не значит, что я утратил страсть. Не думаю, что нужно вести себя как сумасшедший, чтобы показать свою страсть. Вы видите эту страсть каждый день: это преданность человека работе, а не его поведение перед камерами.
    Жозе Моуринью
    Нетрудно понять, кого имел в виду наставник «Манчестер Юнайтед».

    Эмоции Конте
    Понял это и Антонио Конте, довольно резко ответивший своему оппоненту.

    Думаю, ему стоит взглянуть на себя прежнего. Возможно, он имел в виду себя в прошлом, да? Возможно, иногда кто-то забывает, что он говорил раньше или как вел себя раньше. Иногда бывает — как это называется — «старческое слабоумие»: это когда ты немного забываешь, что делал в прошлом.
    Антонио Конте
    И действительно, Жозе, мы ведь все всё помним.

    Зажигательный Моуринью
    Португалец не смутился, вместо этого он быстро перевел разговор в другое русло, начав тыкать оппонента носом в старые грехи.

    Единственное, о чем я хочу сказать, чтобы положить конец этой истории: да, я совершал ошибки в прошлом, находясь у поля. Я буду совершать меньше ошибок, но все же буду. Чего со мной не случалось и не случится никогда, так это дисквалификации за договорные матчи
    Жозе Моуринью
    Речь идет о событиях сезоне 2010/11, когда Конте был дисквалифицирован на 10 месяцев за то, что не сообщил о договорном матче, возглавляя «Сиену». Позже срок был сокращен до четырех месяцев.

    Правда заключается в том, что меня дисквалифицировали на четыре месяца, поскольку я не донес о договорном матче. Затем я попросил о настоящем суде, и они подтвердили мою невиновность. Я думаю, когда вы пытаетесь побольнее задеть человека, особенно если вы очень хорошо знаете правду о том, что на самом деле произошло – суд доказал мою невиновность, – когда вы это делаете, это означает, что вы маленький человечек. Но это происходит не в первый раз. Он делал это в прошлом и продолжает делать сейчас. И когда вы ведете себя так, вы и будете продолжать делать то же самое
    Антонио Конте
    Своим последним выпадом Моуринью удалось серьезно «залезть под кожу» итальянцу, который в последние дни выступил еще с несколькими уничижительными комментариями в адрес португальского скандалиста, припомнив его лицемерное поведение в прошлом.

    История говорит за каждого из нас. В последнее время он страдает от амнезии. Каждый из нас рискует столкнуться с этим, когда мы становимся старше. Это угрожает и вам, и мне. Моуринью нужно быть внимательнее. Я помню очень глупый пример, касающийся Раньери. Он оскорбил Клаудио из-за его английского языка, а потом, когда Раньери уволили, надел футболку в его поддержку. Он фальшивка. Мы относимся к человеку или хорошо, или плохо, но не меняем мнения о нем лишь для того, чтобы вызывать симпатию. Ты сражаешься с человеком, пытаешься ему навредить, а затем, через два года, пытаешься помочь ему, потому что, возможно, это выгодно тебе, твоему имиджу.
    Антонио Конте

    Что дальше?

    Отношения между итальянцем и португальцем раскалились настолько, что до мордобоя остался буквально один шаг. Тем более, что и случай скоро предоставится — 25 февраля у «Челси» матч против «МЮ» на «Олд Траффорд».

    В преддверии встречи Конте уже заявил, что готов выяснить отношения всеми доступными способами, раз уж слова не помогают.

    Я веду себя корректно, поскольку являюсь лицом публичным. Необходимо следовать этикету. Но люди, которые знают меня настоящего, которые живут в Италии, они знают, что я за человек. Они понимают, что нужно тщательно выбирать слова прежде чем что-то говорить. Если кому-то приспичило выяснить со мной отношения, я готов. Если кто-то хочет подраться со мной, я готов. У меня никогда не было проблем с этим. Сейчас я продолжаю работать над собой, учу английский язык. Для меня это по-прежнему проблема. Если моего уровня недостаточно, чтобы найти взаимопонимание, в крайнем случае я готов драться. Я бы дрался за свое лицо, за клуб и за своих игроков. Никаких проблем.
    Антонио Конте
    Вряд ли дело действительно дойдет до физических столкновений, но пикировка в прессе тоже не может длиться вечно — все зашло уже слишком далеко. В таком случае прекратить все сможет тот, кто, как говорится, умнее.

    Но у кого из двух эмоциональных и горячих мужчин хватит ума на то, чтобы отступить первым? Сложно сказать. В ближайшее время публику ждет продолжение шоу.

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