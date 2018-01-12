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    «СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с Билялетдиновым

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    Ринат Билялетдинов подписывает контракт
    На фото:Ринат Билялетдинов подписывает контракт
    «СКА-Хабаровска» на своем официальном сайте объявил о назначении Рината Билялетдинова на должность главного тренера команды.

    Соглашение дальневосточного клуба с экс-наставником «Рубина» рассчитано на 1,5 года.

    Помогать специалисту в новом клубе будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

    Билялетдинов рассказал, когда подпишет контракт со СКА

    Последним местом работы Билялетдинова был «Рубин», который он возглавлял с января 2014 по сентябрь 2015 года. Ранее 60-летний специалист также работал в московском «Локомотиве» — был исполняющим обязанности главного тренера основного состава, а также возглавлял молодежную команду.

    «СКА-Хабаровск» после 20 туров замыкает турнирную таблицу РФПЛ с 12 очками.

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