«СКА-Хабаровск» объявил о подписании контракта с Билялетдиновым

«СКА-Хабаровска» на своем официальном сайте объявил о назначениина должность главного тренера команды.

Соглашение дальневосточного клуба с экс-наставником «Рубина» рассчитано на 1,5 года.

Помогать специалисту в новом клубе будут тренер по физической подготовке Евгений Бондаренко и тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин.

Билялетдинов рассказал, когда подпишет контракт со СКА

Последним местом работы Билялетдинова был «Рубин», который он возглавлял с января 2014 по сентябрь 2015 года. Ранее 60-летний специалист также работал в московском «Локомотиве» — был исполняющим обязанности главного тренера основного состава, а также возглавлял молодежную команду.

«СКА-Хабаровск» после 20 туров замыкает турнирную таблицу РФПЛ с 12 очками.