«Ноттингем» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

Лондонскийпотерпел гостевое поражение от выступающего в Чемпионшипе(2:4) в матче 1/32 финала Кубка Англии.

За «Форест» дубль оформил Эрик Личей, по разу забили Бен Бреретон и Киран Доуэлл, реализовавшие пенальти.

За «Арсенал» отличились Пер Мертезакер и Дэнни Уэлбек.

Отметим, что хозяева заканчивали матч в меньшинстве. На 89-й минуте красную карточку получил защитник Джо Уоррелл.

Таким образом лондонцы выбыли из розыгрыша Кубка Англии, а «Ноттингем Форест» прошел в 1/16 финала. Их будущий соперник определится позже.

«Ноттингем Форест» повторил достижение «Халл Сити» 1908 года. «Красные» — вторая команда, выступающая в более низком дивизионе, которая забила не менее четырех голов лондонцам в Кубке Англии.