«Ноттингем» выбил «Арсенал» из Кубка Англии

За «Форест» дубль оформил Эрик Личей, по разу забили Бен Бреретон и Киран Доуэлл, реализовавшие пенальти.
За «Арсенал» отличились Пер Мертезакер и Дэнни Уэлбек.
Отметим, что хозяева заканчивали матч в меньшинстве. На 89-й минуте красную карточку получил защитник Джо Уоррелл.
Таким образом лондонцы выбыли из розыгрыша Кубка Англии, а «Ноттингем Форест» прошел в 1/16 финала. Их будущий соперник определится позже.
«Ноттингем Форест» повторил достижение «Халл Сити» 1908 года. «Красные» — вторая команда, выступающая в более низком дивизионе, которая забила не менее четырех голов лондонцам в Кубке Англии.
Кубок Англии. 1/32 финала
Ноттингем Форест« – "Арсенал" – 4:2 (2:1)
Голы: Личей, 20 (1:0). Мертесакер, 23 (1:1). Личей, 44 (2:1). Бреретон, 64 – с пенальти (3:1). Уэлбек, 79 (3:2). Доуэлл, 85 – с пенальти (4:2).«Ноттингем Форест»: Смит, Уоррелл, Траоре, Лихай, Мансьенн, Дауэлл (Миллз, 90), Воэн, Кэш (Маккей, 87), Осборн, Клаф (Уокер, 56), Бриртон. «Арсенал»: Оспина, Дебюши (Акпом, 87), Мертесакер, Холдинг, Эль-Ненни, Мэйтленд-Найлз, Ивоби, Уиллок (Нкетиа, 65), Уолкотт, Уэлбек, Нелсон.Предупреждения: Дебюши (84), Уоррелл (84), Оспина (85), Мертесакер (86), Уэлбек (86). Удаление: Уоррелл (Ноттингем Форест), 89.