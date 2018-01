Клопп: Это был не самый красивый матч, но отличный бой

Главный тренер «Ливерпуля»прокомментировал победу над «Эвертоном» (2:1) в матче третьего раунда Кубка Англии.

«Это был не самый красивый матч, но отличный бой. Я очень рад тому, как мы отнеслись к этой игре. Она получилась сложной, в ней не было места красивому футболу. Хотелось бы увидеть его, но "Эвертон" хорошо защищался. При этом они играли в футбол, что сильно отличало этот наш матч от предыдущего, если честно.

Пропущенный нами гол — худший пример игры в обороне, который я видел. В том эпизоде ошиблись все. Но в футболе, если ты допускаешь ошибки, то должен на них правильно реагировать. Именно это мы и продемонстрировали. Очень приятно, что ван Дейк забил дебютный гол в своей первой игре. Я очень рад.

В Германии мы говорим, что кубковые матчи имеют свои законы, и сегодня это было так – обе команды действовали с дополнительным усилием», – цитирует специалиста пресс-служба «Ливерпуля».

Van Dijk's goal to make it 2-1. Up the Reds! What a dream debut for the Dutchman. YNWA pic.twitter.com/CWfEnpm0nP