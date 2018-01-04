«Севилья» в дебютном матче Монтеллы победила в Кубке Испании

Уже на 9-й минуте счет открыл Нолито, а на 23-й минуте Хесус Навас удвоил преимущество андалусийцев.
Отметим, что эта игра стала первой для клуба Ла лиги при Винченцо Монтелле.
Ответная встреча состоится в Севилье 11 января.
Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
«Кадис» — «Севилья» — 0:2 (0:2)
Голы: Нолито, 9 (0:1). Хесус Навас, 23 (0:2).Нереализованный пенальти: Санчес Понсе («Кадис»), 85 (вратарь)«Севилья»: Рико, Кьер, Коршья, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас (Сарабия, 85), Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи, Писарро, Нолито, Муриэль (Бен Йеддер, 66).Предупреждения: Кьер, 2. Лангле, 39.
Хозяева открыли счет на 36-й минуте — отличился аргентинский форвард Хонатан Кальери. А на 85-й минуте бразильский форвард гостей Родриго сравнял счет.
Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч
«Лас-Пальмас» — «Валенсия» — 1:1 (1:0)
Голы: Кальери, 36 (1:0). Родриго, 85 (1:1).«Лас-Пальмас»: Чичисола, Бигас, Гальвес, Симон, Эррера (Ксимо Наварро, 73), Аквилани (Хави Кастельяно, 63), Момо, Вьера, Сампер (Толедо, 88), Кальери, Тана.«Валенсия»: Доменеч, Гарай, Монтойя, Везу, Лато, Кондогбья (Парехо, 46), Перейра (Родриго, 59), Максимович, Дзадза, Мина (Гонсалу Гедеш, 66), Хиль.Предупреждения: Гальвес, 62. Дзадза, 76. Ксимо Наварро, 78. Кальери, 90+3.