«Севилья» в дебютном матче Монтеллы победила в Кубке Испании

Первый матч 1/8 финала Кубка Испаниизавершился победой гостей – 2:0.

Уже на 9-й минуте счет открыл Нолито, а на 23-й минуте Хесус Навас удвоил преимущество андалусийцев.

Отметим, что эта игра стала первой для клуба Ла лиги при Винченцо Монтелле.

Ответная встреча состоится в Севилье 11 января.

Кубок Испании. 1/8 финала. Первый матч «Кадис» — «Севилья» — 0:2 (0:2) Голы: Нолито, 9 (0:1). Хесус Навас, 23 (0:2).Нереализованный пенальти: Санчес Понсе («Кадис»), 85 (вратарь)«Севилья»: Рико, Кьер, Коршья, Эскудеро, Лангле, Хесус Навас (Сарабия, 85), Банега (Васкес, 73), Н`Зонзи, Писарро, Нолито, Муриэль (Бен Йеддер, 66).Предупреждения: Кьер, 2. Лангле, 39.

В параллельной встречев гостях сумела избежать поражения от– 1:1.

Хозяева открыли счет на 36-й минуте — отличился аргентинский форвард Хонатан Кальери. А на 85-й минуте бразильский форвард гостей Родриго сравнял счет.