Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй

С рейтингом топ-100, в который также включен форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов (97 место), можно ознакомиться здесь .

Лучшим игроком года назван нападающий «Барселоны» Лионель Месси , опередивший Криштиану Роналду («Реал») и Иско («Реал»).

Испанская газета Marca, базирующаяся в Мадриде, представила свой рейтинг 100 лучших футболистов мира 2017 года.

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