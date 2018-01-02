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    Месси — лучший игрок 2017 года по версии Marca, Роналду — второй

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    Лионель Месси
    На фото:Лионель Месси
    Испанская газета Marca, базирующаяся в Мадриде, представила свой рейтинг 100 лучших футболистов мира 2017 года.

    Лучшим игроком года назван нападающий «Барселоны» Лионель Месси, опередивший Криштиану Роналду («Реал») и Иско («Реал»).

    Полностью первая десятка выглядит следующим образом:

    1. Лионель Месси («Барселона»)
    2. Криштиану Роналду («Реал»)
    3. Иско («Реал»)
    4. Гарри Кейн («Тоттенхэм»)
    5. Лука Модрич («Реал»)
    6. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
    7. Джанлуиджи Буффон («Ювентус»)
    8. Неймар (ПСЖ)
    9. Серхио Рамос («Реал»)
    10. Кевин де Брейне («Манчестер Сити»)

    С рейтингом топ-100, в который также включен форвард «Краснодара» и сборной России Федор Смолов (97 место), можно ознакомиться здесь.

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