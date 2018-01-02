«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» и обошел «Челси»

У «дьяволов» отличились Антони Марсьяль (57-я минута) и Джесси Лингард (81), в обоих случаях партнерам ассистировал Поль Погба.
Манкунианцы набрали 47 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, обойдя лондонский «Челси» (45). «Ириски» (27) идут на девятом месте.
Чемпионат Англии. 22-й тур
«Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0)
Голы: 0:1 – 57 Марсьяль, 0:2 – 81 Лингард.«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Уильямс, Мартина, Дэвис, Шнайдерлин, Влашич, Руни (Маккарти, 62), Болази (Леннон, 62), Ньяссе (Кэлверт-Льюин, 81).«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Рохо, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (Туанзебе, 90), Марсьяль (Рашфорд, 77), Лингард (Блинд, 87).Предупреждения: Руни (43), Холгейт (83).