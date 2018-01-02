«Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» и обошел «Челси»

На фото: «Дьяволы» победили на «Гудисон Парк» twitter.com/manutd

Манкунианцы набрали 47 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, обойдя лондонский «Челси» (45). «Ириски» (27) идут на девятом месте.

У «дьяволов» отличились Антони Марсьяль (57-я минута) и Джесси Лингард (81), в обоих случаях партнерам ассистировал Поль Погба.

нанес поражениев матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на «Гудисон Парк» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английского первенства по футболу 1 января

Сумеет ли «Эвертон» прервать «засуху»? «Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английского первенства по футболу 1 января

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