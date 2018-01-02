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    «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» и обошел «Челси»

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    «Дьяволы» победили на «Гудисон Парк»
    На фото:«Дьяволы» победили на «Гудисон Парк»
    «Манчестер Юнайтед» нанес поражение «Эвертону» в матче 22-го тура чемпионата Англии. Встреча на «Гудисон Парк» завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

    У «дьяволов» отличились Антони Марсьяль (57-я минута) и Джесси Лингард (81), в обоих случаях партнерам ассистировал Поль Погба.

    Манкунианцы набрали 47 очков и поднялись на вторую строчку в турнирной таблице, обойдя лондонский «Челси» (45). «Ириски» (27) идут на девятом месте.

    Чемпионат Англии. 22-й тур
    «Эвертон» – «Манчестер Юнайтед» — 0:2 (0:0)
    Голы: 0:1 – 57 Марсьяль, 0:2 – 81 Лингард.«Эвертон»: Пикфорд, Холгейт, Кин, Уильямс, Мартина, Дэвис, Шнайдерлин, Влашич, Руни (Маккарти, 62), Болази (Леннон, 62), Ньяссе (Кэлверт-Льюин, 81).«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Линделеф, Джонс, Рохо, Шоу, Эррера, Матич, Погба, Мата (Туанзебе, 90), Марсьяль (Рашфорд, 77), Лингард (Блинд, 87).Предупреждения: Руни (43), Холгейт (83).
    Сумеет ли «Эвертон» прервать «засуху»?«Эвертон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 22-го тура английского первенства по футболу 1 января
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